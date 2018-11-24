/ «Трактор» упустил победу в матче с «Торпедо»

Со счетом 5:3 в пользу нижегородского «Торпедо» закончилась встреча волжской команды с челябинским «Трактором». По ходу игры хозяева вели в счете 2:0, и были близки к третьей шайбе, но удаление Алексея Петрова полностью перевернуло ход игры.
Счет в начале матча открыл Ник Бэйлен. Защитник «черно-белых» поразил ворота Станислава Галимова эффектным броском с отрицательного угла, чем вывел челябинцев вперед. Во втором периоде Райан Стоа удвоил преимущество «Трактора».
Впрочем, после этого последовало большое пятиминутное удаление Алексея Петрова, в ходе которого хоккеисты «Торпедо» трижды поразили ворота Василия Демченко. Сначала отличился Эндрю Кейлоф, затем дубль оформил Филипп Хольм.
В середине третьего периода все тот же Эндрю Кейлоф сделал счет 4:2 в пользу гостей, однако «Трактору» усилиями Андрея Ерофеева удалось сократить отставание. Финальную же точку в матче поставил Энди Миле, забросив шайбу в пустые ворота челябинцев вместе с сиреной.
Следующий матч «Трактор» проведет в четверг, 29 ноября, против «Адмирала» из Владивостока. Прямую трансляцию игры читайте в прямом эфире на сайте 1obl.ru, смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.
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