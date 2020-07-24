Хоккеисты «Трактора» пробежали кросс под дождём

Челябинцы начали подготовку к новому сезону КХЛ.

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Команды КХЛ начали полномасштабную подготовку к новому сезону. В их числе и челябинский «Трактор». Уже несколько дней «чёрно-белые» проводят занятия на улице и в спортзале.



Из-за эпидситуации в мире «Трактор» остался готовиться к игровому году в Челябинске. При этом даже ухудшение погодных условий не стало преградой для тренировок. Так сегодня, 24 июля, игроки «чёрно-белых» пробежали 10-километровый кросс.

«В Челябинске изменилась погода, на смену жаре пришла прохлада и дожди. Такие условия подходят для проведения кроссов гораздо лучше, чем палящее солнце. И накануне, 23 июля, команда провела тренировку на стадионе имени Елены Елесиной, преодолев 10-километровую дистанцию»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе челябинской команды.

Напомним, первая тренировка «Трактора» на льду в текущем межсезонье состоялась во вторник, 21 июля. Большую часть предсезонной подготовки команда будет тренироваться в Челябинске. Также в программе у «чёрно-белых» контрольные матчи с «Югрой», «Металлургом» и «Автомобилистом». Отметим, что по планам КХЛ, сезон 2020 — 2021 должен начаться 2 сентября.