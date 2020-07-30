Матч между «Трактором» и «Югрой» не состоится

Инициатором отмены игры выступил клуб из Ханты-Мансийска.

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Запланированный на сегодня, 30 июля, матч между «Трактором» и «Югрой» не состоится. Инициатором отмены игры выступила команда из Ханты-Мансийска, рассказали в пресс-службе «чёрно-белых». О том, почему именно «Югра» решила отказаться от встречи с челябинцами, не сообщается.



«По инициативе клуба из Ханты-Мансийска запланированная на 30 июля контрольная встреча „Трактора“ и „Югры“ не состоится. Вместо этого „Трактор“ проведёт двусторонний матч. Начало в 17:00. Формат — 3 периода по 20 минут „чистого“ времени»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе челябинской команды.

Напомним, сейчас «Трактор» из-за пандемии коронавируса проходит предсезонную подготовку в Челябинске. Ранее у челябинцев отменилась ещё одна контрольная игра межсезонья — матч с магнитогорским «Металлургом», который был запланирован на 2 августа.

Согласно плану предсезонной подготовки, ближайшие игры, которые предстоят «Трактору», пройдут с 10 по 13 августа в Уфе. Там челябинцы примут участие в матчах Кубка Республики Башкортостан. Затем «чёрно-белых» вновь ждут тренировки в Челябинске, а далее на 20 августа запланирована игра против «Автомобилиста» в Екатеринбурге. С 23 по 26 августа «Трактор» примет участие в домашнем турнире на Кубок губернатора Челябинской области.