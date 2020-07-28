Сергей Калинин: «В „Тракторе“ собралась команда, способная бороться за высокие места»

Форвард поделился мнением о клубе и предсезонных сборах.

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Новичок «Трактора», нападающий Сергей Калинин дал первое интервью после перехода в новую команду. Форвард поделился впечатлениями о Челябинске, тренировочном процессе и быте в новом городе.



По мнению Сергея Калинина, сейчас в «Тракторе» собралась команда, способная бороться за высокие места. Однако пока рано говорить об итоговом результате, поскольку сейчас идёт кропотливая работа, считает Сергей Калинин. Также игрок отмети, что у него не возникло проблем с адаптацией в новом коллективе.

«Несколько игроков знал. Анвара Гатиятулина тоже знаю, удалось поработать в Питере. В команде приняли очень здорово. Классная организация, в клубе по максимуму постарались сделать так, чтобы мне было комфортно. Я доволен, как проходит тренировочный процесс»,— цитирует Сергея Калинина официальный сайт «Трактора».

Сергей Калинин подчеркнул, что не испытывает проблем из-за того, что сборы команды были организованы в Челябинске, а не за границей. Нападающий отметил условия проживания в гостинице и поделился мнением о том, как идёт предсезонная подготовка.

«Сборы и должны быть тяжелыми. Если сборы не тяжелые, то они не будут вызывать доверие у игроков. Здесь уже все привыкли к этому. Анвар Гатиятулин пытается по максимуму и с головой подойти к этой подготовке. Они разговаривают каждый день, общаются с тренером по физической подготовке, постоянно в контакте с врачом. Я думаю, сейчас от нас зависит только выполнять все, что требуют»,— сказал Сергей Калинин.

Напомним, «Трактор» подписал контракт с Сергеем Калининым в текущее межсезонье. Соглашение между чемпионом Олимпийских игр 2018 и челябинской командой рассчитано на 2 года. Два прошлых сезона нападающий Сергей Калинин играл за ЦСКА. За «армейцев» он провёл 115 матчей, набрал 23 очка при показателе полезности «+15», завоевал Кубок Гагарина и дважды стал победителем чемпионата России по хоккею.