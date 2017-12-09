/ КХЛ. Ответный матч «Трактора» против «Барыса» в Челябинске. Онлайн-репортаж

«Черно-белые» попытаются отыграться после поражения в Астане.
4:0
МАТЧ ОКОНЧЕН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
Статистика матча: Броски: 70-43 ; Броски в створ: 40-23 ; Голы: 4-0 ; Вбрасывания: 35-25 ; Блокированные броски: 9-17 ; Силовые приемы: 9-8 ; Время в атаке: 16:25-13:14 ; Штраф: 14-40
КОНЕЦ МАТЧА
Статистика 3-го периода: Броски: 24-15 ; Броски в створ: 15-7 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 14-7 ; Блокированные броски: 3-6 ; Силовые приемы: 2-4 ; Время в атаке: 05:23-03:58 ; Штраф: 6-26
КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
60 мин – Звучит финальная сирена, сегодня 3 очка уходят к «Трактору».
59 мин – Очередное наказание уходит к «Трактору», «Барыс» доигрывает в большинстве.
Удаление. Трактор. 71. Полыгалов Игорь 2 мин. Задержка клюшкой
59 мин – Идут последние две минуты матча. Стоит ждать еще заброшенных шайб?
Удаление. Барыс. 57. Фрэттин Мэттью 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой
58 мин – Еще одно удаление у «Барыса». До конца матча остается чуть меньше 3 минут.
57 мин – Команды играют в полном составе.
Изменение счета: Трактор. 26. Виделль Линус ассистенты: 38. Щехура Пол, 55. Бэйлен Ник
56 мин – ДААА! «Трактор» реализует большинство и забивает четвертую шайбу!
56 мин – Череда штрафов подтверждает весь накал страстей в сегодняшней игре. Один из игроков «Барыса» покидает лед и уходит в подтрибунные помещения. Игра продолжается в формате 4 на 3.
Удаление. Барыс. 19. Вей Линден 10 мин. Дисциплинарный штраф
Удаление. Барыс. 7. Семенов Максим 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой
55 мин – У голкипера челябинцев сохраняются все шансы сделать «сухарь» в этом матче! Бросок по воротам не застиран, было нарушение правил до броска со стороны «Барыса».
Удаление. Барыс. 27. Акользин Павел 2 мин. Симуляция
Удаление. Трактор. 10. Рыбаков Александр В. 2 мин. Задержка клюшкой
55 мин – Клюшки сегодня летят во все стороны и не держатся в руках хоккеистов. Обоюдное удаление за неловкое столкновение в атаке после задержки. Игрок из Астаны угодил клюшкой в шлем челябинцу.
54 мин – На льду у челябинцев третья пятерка пытается навязать борьбу сопернику.
51 мин – Команды в полном составе.
50 мин – «Барыс» играет в большинстве. Астанинцы пытаются закрепиться на половине хозяев, не создав опасных моментов у ворот Францоуза.
Удаление. Трактор. 45. Кокуев Семен 2 мин. Толчок клюшкой
49 мин – Виновником инцидента у ворот «Трактора» признается Семен Кокуев, по решению судей он снова уходит на скамейку.
48 мин – Опасная атака на половине гостей, игроки сбивают голкипера «Тракора». Сейчас судьи примут решение о последующем наказании.
47 мин – Мощный бросок по воротам «Барыса», Кудрявцев на месте.
46 мин – Челябинцы почувствовали себя спокойнее, игра стала более спокойной, темп заметно снизился в третьем периоде.
45 мин – Первую проверку от игроков «Трактора» проходит Сергей Кудрявцев, шайба оказывается у него в ловушке.
44 мин – «Трактор» завелся, хоккеисты не сдают позиций у ворот соперника. Пеньковский снова пытается пробить защиту «Барыса».
Удаление. Барыс. 95. Шевченко Дмитрий 10 мин. Дисциплинарный штраф
43 мин – Карлссона в воротах сменяет Кудрявцев, именно он проведет оставшиеся минуты встречи на защите.
Изменение счета: Трактор. 11. Гюнге Рихард ассистенты: 38. Щехура Пол, 55. Бэйлен Ник
42 мин – «Трактор» забивает! Уже три шайбы на счету челябинцев. Карлссон негодует, получают выговор его коллеги по команде. Обозленный вратарь уходит из ворот и с арены, ломая по пути свое клюшку.
41 мин – «Трактор» начинает период в большинстве, чем и пользуется. Первый бросок по воротам «Барыса» реализуют челябинцы, шайба в ловушке.
41 мин – Под сводами левой арены «Траткор» начинается решающая двадцатиминутка.
НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
Статистика 2-го периода: Броски: 28-12 ; Броски в створ: 15-8 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 13-9 ; Блокированные броски: 2-6 ; Силовые приемы: 3-2 ; Время в атаке: 06:10-04:26 ; Штраф: 2-8
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА
40 мин – Челябинцы уходят на перерыв с преимуществом в две шайбы.
39 мин – Штанга спасает ворота астанинцев от разгромного счета! Автором атаки становится Рихард Гюнге. Идут последние секунды второй двадцатиминутки.
37 мин – Щехура снова идет в атаку, пробиваясь на половину соперника. Однако продолжения эта атака не получает.
36 мин – Челябинцы сменяются, в составе своей пятерки появляется Александр Шаров.
36 мин – Команды играют в полном составе.
Изменение счета: Трактор. 55. Бэйлен Ник ассистенты: 11. Гюнге Рихард, 26. Виделль Линус
35 мин – ГООЛ! За несколько секунд после выхода четвертого полевого у «Барыса» хозяевам удается прорвать защиту астанинцев. Автором второй шайбы становится Ник Бэйлен.
34 мин – Игра продолжается в формате 5 на 3. Болельщики челябинцев требуют гола!
Удаление. Барыс. 89. Сагадеев Антон 2 мин. Опасная игра высоко поднятой клюшкой
34 мин – Опасный момент у ворот «Барыса», на острие Максим Якуценя. В качестве «наказания» челябинцам - травма Шарова. Врач «Трактора» уводит его в медпункт. Еще одно удаление у «Барыса».
Удаление. Барыс. 4. Шалапов Егор 2 мин. Задержка клюшкой
33 мин – Шаров неудачно бросает по воротам с неловкой передачи товарища по команде. Шайбы соскальзывает и не попадает в створ. Игровой момент приносит удаление в составе «Барыса».
33 мин – Францоуз снова вступает в игру, голкипер видел атаку «Барыса», поэтому на табло без изменений.
32 мин – Команды в полном составе.
32 мин – Бэйлен! Бьет низом по воротам, но голкипер «Барыса» достает шайбу. На повторе видно, что Карлссону удается отбить ее щитками на ногах.
Удаление. Барыс. 53. Маркелов Владимир 2 мин. Удар клюшкой
31 мин – Численное преимущество на стороне хозяев в середине напряженной встречи. Удаление в составе «Барыса».
30 мин – Вторая пятерка «Трактора» создает свою игру у ворот «Барыса». Астанинцы после затяжной атаки перетягивают преимущество на себя.
29 мин – Команды в полном составе.
28 мин – Игрокам «Трактора» нужно продержаться 2 минуты. Даллмэн пробивает от синей, создавая опасный момент. «Трактор» отвечает.
Удаление. Трактор. 79. Исаев Игорь 2 мин. Задержка клюшкой
27 мин – И сразу же челябинцы оказываются в меньшинстве.
Изменение счета: Трактор. 22. Черников Александр ассистенты: 6. Никитин Никита, 59. Вишневский Иван
26 мин – Карлссон пропускает! Вишневский набрасывает от синей линии, Черников подправляет траекторию шайбы, голкипер не смог противостоять его броску. «Трактор» открывает счет в этой встрече.
25 мин – Очередной жесткий момент, теперь «героем» становится Алексей Петров. Судья делает ему устное предупреждение, более серьезных санкций не последовала.
24 мин – Что-то происходит на пятачке гостей. Назвать это явной атакой со стороны хозяев нельзя.
23 мин – Опасно! Щиток Павла Францоуза отводит шайбу от ворот «черно-белых». Игра продолжается.
22 мин – Игра перемещается на половину противника. Челябинцы выигрывают второе вбрасывание, Рыбаков красиво завладевает шайбой.
21 мин – Темп игры после перерыва не снизился. на первых же секундах в игру вступает Францоуз, шайба попадает в створ.
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА
Статистика 1-го периода: Броски: 18-16 ; Броски в створ: 10-8 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 7-9 ; Блокированные броски: 4-5 ; Силовые приемы: 4-2 ; Время в атаке: 04:52-04:50 ; Штраф: 6-6
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА
20 мин –
Звучит сирена, сообщающая об окончании первого периода встречи. Она раздается под сводами арены во время создания «Трактором» очередной атаки.
19 мин –
Тут же следует ответ челябинцев. Команда в полном составе! К борьбе присоединяется Семен Кокуев.
18 мин –
Сразу же гости создают опасный момент у ворот «черно-белых». Франзоуз мужественно выстаивает эту атаку.
18 мин –
Для «Барыса» это первое большинство, на льду у соперника спецбригада большинства. Анвар Гатиятулин отправляет на лед четверку защитников.
Удаление. Трактор. 45. Кокуев Семен 2 мин. Задержка руками
18 мин –
Еще одно удаление, на этот раз одностороннее. Челябинцы в меньшинстве проведут 2 минуты, почти все оставшееся в этой двадцатиминутке время.
17 мин –
Снова пытается «разогнать» игру челябинский легионер Виделль, однако голкипер «Барыса» опять выручает свою команду.
16 мин
– С третьей попытки удается осуществить вбрасывание на половине челябинцев. Доус создает опасный момент, челябинцы идут в контратаку. С шайбой Рихард Гюнге.
15 мин –
Францоуз снова вступает в игру после броска Даллмэна.
14 мин –
На льду у «Трактора» молодежная пятерка.
12 мин –
Поперечный бросок астанинского защитника, голкипер «Трактора» на месте.
11 мин –
Борьба переходит на сторону хозяев, «Барыс» неопасно бросает в сторону ворот Францоуза.
9 мин –
Пеньковский продавливает оборону и выходит к воротам соперника, однако не находит возможности для полноценной атаки.
7 мин –
Игра продолжается в равных составах, «Трактор» решается на опасный выброс.
Удаление. Трактор. 9. Мамаев Данил 4 мин. Грубость
Удаление. Барыс. 90. Сауторн Джордон 4 мин. Грубость
6 мин –
Страсти на льду накаляются, в
ход пошли кулаки. Хоккеисты устроили потасовку, за что обоим командам назначено удаление. Вроде обошлось без жертв.
6 мин –
Игроки «Барыса» прижимают Петрова, но без нарушений.
5 мин –
Еще одна атака «Трактора». С шайбой к воротам астанинцев выходит Якуценя, голкипер «Барыса» на месте.
4 мин –
«Барыс» на льду в полном составе, на табло без изменений.
2 мин –
На льду звено Пола Щехуры, пятерка борется за голевое преимущество в этой встрече.
Удаление. Барыс. 90. Сауторн Джордон 2 мин. Задержка клюшкой
2 мин
– Сегодняшняя игра обещает быть насыщенной, у гостей на первых же минутах удаление.
1 мин
– Прозвучала сирена, знаменующая начало встречи. Сразу же опасный момент у ворот гостей! Защита «Барыса» отбивает атаку.
МАТЧ НАЧАЛСЯ
СОСТАВЫ КОМАНД
Гости:
1 пятерка: Семенов - Даллмэн, Доус - Вей - Фрэттин;
2 пятерка: Сауторн - Маклюков, Жайлауов - Райт - Старченко;
3 пятерка: Липин - Савченко, Маркелов - Шевченко - Пушкарев;
4 пятерка: Шалапов, Акользин - Сагадеев - Лихотников, Михайлис.
Вратари: Карлссон (Кудрявцев).
Хозяева:
1 пятерка: Черников - Полыгалов- Якуценя(А), Никитин - Вишневский;
2 пятерка: Гюнге - Щехура(А) - Виделль, Шинин(К) - Бэйлен;
3 пятерка: Петров - Рыбаков - Кокуев, Бородкин - Мамаев;
4 пятерка: Кручинин - Шаров - Пеньковский, Петров - Исаев.
Вратари: Франзоуз (Демченко).
Добрый день, уважаемые любители хоккея! Очередной матч КХЛ между «Трактором» и «Барысом». Сегодня челябинцы принимают на своем льду подопечных Евгения Корешкова после проигрыша в дополнительное время. Букмекеры оценивают шансы обеих команд на победу как равные и предсказывают длительный матч, исход которого решится за пределами обязательных 60 минут. Следить за прямой трансляцией встречи можно здесь.