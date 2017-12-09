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/ КХЛ. Ответный матч «Трактора» против «Барыса» в Челябинске. Онлайн-репортаж

КХЛ. Ответный матч «Трактора» против «Барыса» в Челябинске. Онлайн-репортаж

«Черно-белые» попытаются отыграться после поражения в Астане.
сегодня в 16:03
  |  Хоккей

4:0

МАТЧ ОКОНЧЕН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 70-43 ; Броски в створ: 40-23 ; Голы: 4-0 ; Вбрасывания: 35-25 ; Блокированные броски: 9-17 ; Силовые приемы: 9-8 ; Время в атаке: 16:25-13:14 ; Штраф: 14-40

КОНЕЦ МАТЧА 

Статистика 3-го периода: Броски: 24-15 ; Броски в створ: 15-7 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 14-7 ; Блокированные броски: 3-6 ; Силовые приемы: 2-4 ; Время в атаке: 05:23-03:58 ; Штраф: 6-26

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА 

60 мин – Звучит финальная сирена, сегодня 3 очка уходят к «Трактору». 

59 мин – Очередное наказание уходит к «Трактору», «Барыс» доигрывает в большинстве.  

Удаление. Трактор.  71. Полыгалов Игорь 2 мин. Задержка клюшкой

59 мин – Идут последние две минуты матча. Стоит ждать еще заброшенных шайб? 

Удаление. Барыс.  57. Фрэттин Мэттью 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой

58 мин – Еще одно удаление у «Барыса». До конца матча остается чуть меньше 3 минут. 

57 мин – Команды играют в полном составе. 

Изменение счета: Трактор. 26. Виделль Линус ассистенты: 38. Щехура Пол, 55. Бэйлен Ник

56 мин – ДААА! «Трактор» реализует большинство и забивает четвертую шайбу! 

56 мин – Череда штрафов подтверждает весь накал страстей в сегодняшней игре. Один из игроков «Барыса» покидает лед и уходит в подтрибунные помещения. Игра продолжается в формате 4 на 3. 

Удаление. Барыс.  19. Вей Линден 10 мин. Дисциплинарный штраф

Удаление. Барыс.  7. Семенов Максим 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой

55 мин – У голкипера челябинцев сохраняются все шансы сделать «сухарь» в этом матче! Бросок по воротам не застиран, было нарушение правил до броска со стороны «Барыса». 

Удаление. Барыс.  27. Акользин Павел 2 мин. Симуляция

Удаление. Трактор.  10. Рыбаков Александр В. 2 мин. Задержка клюшкой

55 мин – Клюшки сегодня летят во все стороны и не держатся в руках хоккеистов. Обоюдное удаление за неловкое столкновение в атаке после задержки. Игрок из Астаны угодил клюшкой в шлем челябинцу. 

54 мин – На льду у челябинцев третья пятерка пытается навязать борьбу сопернику. 

51 мин – Команды в полном составе. 

50 мин – «Барыс» играет в большинстве. Астанинцы пытаются закрепиться на половине хозяев, не создав опасных моментов у ворот Францоуза. 

Удаление. Трактор.  45. Кокуев Семен 2 мин. Толчок клюшкой

49 мин – Виновником инцидента у ворот «Трактора» признается Семен Кокуев, по решению судей он снова уходит на скамейку. 

48 мин – Опасная атака на половине гостей, игроки сбивают голкипера «Тракора». Сейчас судьи примут решение о последующем наказании. 

47 мин – Мощный бросок по воротам «Барыса», Кудрявцев на месте. 

46 мин – Челябинцы почувствовали себя спокойнее, игра стала более спокойной, темп заметно снизился в третьем периоде.  

45 мин – Первую проверку от игроков «Трактора» проходит Сергей Кудрявцев, шайба оказывается у него в ловушке. 

44 мин – «Трактор» завелся, хоккеисты не сдают позиций у ворот соперника. Пеньковский снова пытается пробить защиту «Барыса». 

Удаление. Барыс.  95. Шевченко Дмитрий 10 мин. Дисциплинарный штраф

43 мин – Карлссона в воротах сменяет Кудрявцев, именно он проведет оставшиеся минуты встречи на защите. 

Изменение счета: Трактор. 11. Гюнге Рихард ассистенты: 38. Щехура Пол, 55. Бэйлен Ник

42 мин – «Трактор» забивает! Уже три шайбы на счету челябинцев. Карлссон негодует, получают выговор его коллеги по команде. Обозленный вратарь уходит из ворот и с арены, ломая по пути свое клюшку. 

41 мин – «Трактор» начинает период в большинстве, чем и пользуется. Первый бросок по воротам «Барыса» реализуют челябинцы, шайба в ловушке. 

41 мин –  Под сводами левой арены «Траткор» начинается решающая двадцатиминутка. 

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА 

Статистика 2-го периода: Броски: 28-12 ; Броски в створ: 15-8 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 13-9 ; Блокированные броски: 2-6 ; Силовые приемы: 3-2 ; Время в атаке: 06:10-04:26 ; Штраф: 2-8

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин – Челябинцы уходят на перерыв с преимуществом в две шайбы. 

39 мин – Штанга спасает ворота астанинцев от разгромного счета! Автором атаки становится Рихард Гюнге. Идут последние секунды второй двадцатиминутки. 

37 мин – Щехура снова идет в атаку, пробиваясь на половину соперника. Однако продолжения эта атака не получает. 

36 мин – Челябинцы сменяются, в составе своей пятерки появляется Александр Шаров. 

36 мин – Команды играют в полном составе. 

Изменение счета: Трактор. 55. Бэйлен Ник ассистенты: 11. Гюнге Рихард, 26. Виделль Линус

35 мин – ГООЛ! За несколько секунд после выхода четвертого полевого у «Барыса» хозяевам удается прорвать защиту астанинцев. Автором второй шайбы становится Ник Бэйлен. 

34 мин – Игра продолжается в формате 5 на 3. Болельщики челябинцев требуют гола! 

Удаление. Барыс.  89. Сагадеев Антон 2 мин. Опасная игра высоко поднятой клюшкой

34 мин  – Опасный момент у ворот «Барыса», на острие Максим Якуценя. В качестве «наказания» челябинцам - травма Шарова. Врач «Трактора» уводит его в медпункт. Еще одно удаление у «Барыса». 

Удаление. Барыс.  4. Шалапов Егор 2 мин. Задержка клюшкой

33 мин – Шаров неудачно бросает по воротам с неловкой передачи товарища по команде. Шайбы соскальзывает и не попадает в створ. Игровой момент приносит удаление в составе «Барыса».  

33 мин – Францоуз снова вступает в игру, голкипер видел атаку «Барыса», поэтому на табло без изменений. 

32 мин  – Команды в полном составе. 

32 мин – Бэйлен! Бьет низом по воротам, но голкипер «Барыса» достает шайбу. На повторе видно, что Карлссону удается отбить ее щитками на ногах. 

Удаление. Барыс.  53. Маркелов Владимир 2 мин. Удар клюшкой

31 мин – Численное преимущество на стороне хозяев в середине напряженной встречи. Удаление в составе «Барыса». 

30 мин – Вторая пятерка «Трактора» создает свою игру у ворот «Барыса». Астанинцы после затяжной атаки перетягивают преимущество на себя. 

29 мин – Команды в полном составе. 

28 мин – Игрокам «Трактора» нужно продержаться 2 минуты. Даллмэн пробивает от синей, создавая опасный момент. «Трактор» отвечает. 

Удаление. Трактор.  79. Исаев Игорь 2 мин. Задержка клюшкой

27 мин – И сразу же челябинцы оказываются в меньшинстве. 

Изменение счета: Трактор. 22. Черников Александр ассистенты: 6. Никитин Никита, 59. Вишневский Иван

26 мин – Карлссон пропускает! Вишневский набрасывает от синей линии, Черников подправляет траекторию шайбы, голкипер не смог противостоять его броску. «Трактор» открывает счет в этой встрече. 

25 мин – Очередной жесткий момент, теперь «героем» становится Алексей Петров. Судья делает ему устное предупреждение, более серьезных санкций не последовала. 

24 мин – Что-то происходит на пятачке гостей. Назвать это явной атакой со стороны хозяев нельзя. 

23 мин – Опасно! Щиток Павла Францоуза отводит шайбу от ворот «черно-белых». Игра продолжается. 

22 мин – Игра перемещается на половину противника. Челябинцы выигрывают второе вбрасывание, Рыбаков красиво завладевает шайбой.  

21 мин – Темп игры после перерыва не снизился. на первых же секундах в игру вступает Францоуз, шайба попадает в створ. 

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА 


Статистика 1-го периода: Броски: 18-16 ; Броски в створ: 10-8 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 7-9 ; Блокированные броски: 4-5 ; Силовые приемы: 4-2 ; Время в атаке: 04:52-04:50 ; Штраф: 6-6


КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА 


 20 мин – Звучит сирена, сообщающая об окончании первого периода встречи. Она раздается под сводами арены во время создания «Трактором» очередной атаки. 

19 мин – Тут же следует ответ челябинцев. Команда в полном составе! К борьбе присоединяется Семен Кокуев. 

18 мин – Сразу же гости создают опасный момент у ворот «черно-белых». Франзоуз мужественно выстаивает эту атаку. 

18 мин – Для «Барыса» это первое большинство, на льду у соперника спецбригада большинства. Анвар Гатиятулин отправляет на лед четверку защитников. 

Удаление. Трактор.  45. Кокуев Семен 2 мин. Задержка руками

18 мин – Еще одно удаление, на этот раз одностороннее. Челябинцы в меньшинстве проведут 2 минуты, почти все оставшееся в этой двадцатиминутке время. 

17 мин – Снова пытается «разогнать» игру челябинский легионер Виделль, однако голкипер «Барыса» опять выручает свою команду. 

16 мин – С третьей попытки удается осуществить вбрасывание на половине челябинцев. Доус создает опасный момент, челябинцы идут в контратаку. С шайбой Рихард Гюнге. 

15 мин – Францоуз снова вступает в игру после броска Даллмэна. 

14 мин – На льду у «Трактора» молодежная пятерка.  

12 мин – Поперечный бросок астанинского защитника, голкипер «Трактора» на месте. 

11 мин – Борьба переходит на сторону хозяев, «Барыс» неопасно бросает в сторону ворот Францоуза. 

9 мин – Пеньковский продавливает оборону и выходит к воротам соперника, однако не находит возможности для полноценной атаки. 

7 мин – Игра продолжается в равных составах, «Трактор» решается на опасный выброс. 

Удаление. Трактор.  9. Мамаев Данил 4 мин. Грубость

Удаление. Барыс.  90. Сауторн Джордон 4 мин. Грубость

6 мин – Страсти на льду накаляются, в ход пошли кулаки. Хоккеисты устроили потасовку, за что обоим командам назначено удаление. Вроде обошлось без жертв. 

6 мин – Игроки «Барыса» прижимают Петрова, но без нарушений. 

5 мин – Еще одна атака «Трактора». С шайбой к воротам астанинцев выходит Якуценя, голкипер «Барыса» на месте. 

4 мин – «Барыс» на льду в полном составе, на табло без изменений. 

2 мин – На льду звено Пола Щехуры, пятерка борется за голевое преимущество в этой встрече. 

Удаление. Барыс.  90. Сауторн Джордон 2 мин. Задержка клюшкой

2 мин – Сегодняшняя игра обещает быть насыщенной, у гостей на первых же минутах удаление. 

1 мин – Прозвучала сирена, знаменующая начало встречи. Сразу же опасный момент у ворот гостей! Защита «Барыса» отбивает атаку. 


МАТЧ НАЧАЛСЯ 


СОСТАВЫ КОМАНД 

Гости: 

1 пятерка: Семенов - Даллмэн, Доус - Вей - Фрэттин;

2 пятерка: Сауторн - Маклюков, Жайлауов - Райт - Старченко;

3 пятерка: Липин - Савченко, Маркелов - Шевченко - Пушкарев;

4 пятерка: Шалапов, Акользин - Сагадеев - Лихотников, Михайлис.

Вратари: Карлссон (Кудрявцев).



Хозяева: 

1 пятерка: Черников - Полыгалов-  Якуценя(А), Никитин - Вишневский;

2 пятерка: Гюнге - Щехура(А) - Виделль, Шинин(К) - Бэйлен;

3 пятерка: Петров - Рыбаков - Кокуев, Бородкин - Мамаев;

4 пятерка: Кручинин - Шаров - Пеньковский, Петров - Исаев.

Вратари: Франзоуз (Демченко).


Добрый день, уважаемые любители хоккея! Очередной матч КХЛ между «Трактором» и «Барысом». Сегодня челябинцы принимают на своем льду подопечных Евгения Корешкова после проигрыша в дополнительное время. Букмекеры оценивают шансы обеих команд на победу как равные и предсказывают длительный матч, исход которого решится за пределами обязательных 60 минут. Следить за прямой трансляцией встречи можно здесь

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