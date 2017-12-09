/ КХЛ. Ответный матч «Трактора» против «Барыса» в Челябинске. Онлайн-репортаж

«Черно-белые» попытаются отыграться после поражения в Астане.

4:0



МАТЧ ОКОНЧЕН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 70-43 ; Броски в створ: 40-23 ; Голы: 4-0 ; Вбрасывания: 35-25 ; Блокированные броски: 9-17 ; Силовые приемы: 9-8 ; Время в атаке: 16:25-13:14 ; Штраф: 14-40



КОНЕЦ МАТЧА

Статистика 3-го периода: Броски: 24-15 ; Броски в створ: 15-7 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 14-7 ; Блокированные броски: 3-6 ; Силовые приемы: 2-4 ; Время в атаке: 05:23-03:58 ; Штраф: 6-26



КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин – Звучит финальная сирена, сегодня 3 очка уходят к «Трактору».

59 мин – Очередное наказание уходит к «Трактору», «Барыс» доигрывает в большинстве.

Удаление. Трактор. 71. Полыгалов Игорь 2 мин. Задержка клюшкой



59 мин – Идут последние две минуты матча. Стоит ждать еще заброшенных шайб?

Удаление. Барыс. 57. Фрэттин Мэттью 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой

58 мин – Еще одно удаление у «Барыса». До конца матча остается чуть меньше 3 минут.

57 мин – Команды играют в полном составе.

Изменение счета: Трактор. 26. Виделль Линус ассистенты: 38. Щехура Пол, 55. Бэйлен Ник



56 мин – ДААА! «Трактор» реализует большинство и забивает четвертую шайбу!

56 мин – Череда штрафов подтверждает весь накал страстей в сегодняшней игре. Один из игроков «Барыса» покидает лед и уходит в подтрибунные помещения. Игра продолжается в формате 4 на 3.

Удаление. Барыс. 19. Вей Линден 10 мин. Дисциплинарный штраф



Удаление. Барыс. 7. Семенов Максим 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой



55 мин – У голкипера челябинцев сохраняются все шансы сделать «сухарь» в этом матче! Бросок по воротам не застиран, было нарушение правил до броска со стороны «Барыса».

Удаление. Барыс. 27. Акользин Павел 2 мин. Симуляция



Удаление. Трактор. 10. Рыбаков Александр В. 2 мин. Задержка клюшкой



55 мин – Клюшки сегодня летят во все стороны и не держатся в руках хоккеистов. Обоюдное удаление за неловкое столкновение в атаке после задержки. Игрок из Астаны угодил клюшкой в шлем челябинцу.

54 мин – На льду у челябинцев третья пятерка пытается навязать борьбу сопернику.

51 мин – Команды в полном составе.

50 мин – «Барыс» играет в большинстве. Астанинцы пытаются закрепиться на половине хозяев, не создав опасных моментов у ворот Францоуза.

Удаление. Трактор. 45. Кокуев Семен 2 мин. Толчок клюшкой



49 мин – Виновником инцидента у ворот «Трактора» признается Семен Кокуев, по решению судей он снова уходит на скамейку.



48 мин – Опасная атака на половине гостей, игроки сбивают голкипера «Тракора». Сейчас судьи примут решение о последующем наказании.

47 мин – Мощный бросок по воротам «Барыса», Кудрявцев на месте.

46 мин – Челябинцы почувствовали себя спокойнее, игра стала более спокойной, темп заметно снизился в третьем периоде.

45 мин – Первую проверку от игроков «Трактора» проходит Сергей Кудрявцев, шайба оказывается у него в ловушке.

44 мин – «Трактор» завелся, хоккеисты не сдают позиций у ворот соперника. Пеньковский снова пытается пробить защиту «Барыса».

Удаление. Барыс. 95. Шевченко Дмитрий 10 мин. Дисциплинарный штраф



43 мин – Карлссона в воротах сменяет Кудрявцев, именно он проведет оставшиеся минуты встречи на защите.

Изменение счета: Трактор. 11. Гюнге Рихард ассистенты: 38. Щехура Пол, 55. Бэйлен Ник



42 мин – «Трактор» забивает! Уже три шайбы на счету челябинцев. Карлссон негодует, получают выговор его коллеги по команде. Обозленный вратарь уходит из ворот и с арены, ломая по пути свое клюшку.

41 мин – «Трактор» начинает период в большинстве, чем и пользуется. Первый бросок по воротам «Барыса» реализуют челябинцы, шайба в ловушке.

41 мин – Под сводами левой арены «Траткор» начинается решающая двадцатиминутка.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика 2-го периода: Броски: 28-12 ; Броски в створ: 15-8 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 13-9 ; Блокированные броски: 2-6 ; Силовые приемы: 3-2 ; Время в атаке: 06:10-04:26 ; Штраф: 2-8



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин – Челябинцы уходят на перерыв с преимуществом в две шайбы.

39 мин – Штанга спасает ворота астанинцев от разгромного счета! Автором атаки становится Рихард Гюнге. Идут последние секунды второй двадцатиминутки.

37 мин – Щехура снова идет в атаку, пробиваясь на половину соперника. Однако продолжения эта атака не получает.

36 мин – Челябинцы сменяются, в составе своей пятерки появляется Александр Шаров.

36 мин – Команды играют в полном составе.

Изменение счета: Трактор. 55. Бэйлен Ник ассистенты: 11. Гюнге Рихард, 26. Виделль Линус



35 мин – ГООЛ! За несколько секунд после выхода четвертого полевого у «Барыса» хозяевам удается прорвать защиту астанинцев. Автором второй шайбы становится Ник Бэйлен.

34 мин – Игра продолжается в формате 5 на 3. Болельщики челябинцев требуют гола!

Удаление. Барыс. 89. Сагадеев Антон 2 мин. Опасная игра высоко поднятой клюшкой

34 мин – Опасный момент у ворот «Барыса», на острие Максим Якуценя. В качестве «наказания» челябинцам - травма Шарова. Врач «Трактора» уводит его в медпункт. Еще одно удаление у «Барыса».

Удаление. Барыс. 4. Шалапов Егор 2 мин. Задержка клюшкой



33 мин – Шаров неудачно бросает по воротам с неловкой передачи товарища по команде. Шайбы соскальзывает и не попадает в створ. Игровой момент приносит удаление в составе «Барыса».

33 мин – Францоуз снова вступает в игру, голкипер видел атаку «Барыса», поэтому на табло без изменений.

32 мин – Команды в полном составе.

32 мин – Бэйлен! Бьет низом по воротам, но голкипер «Барыса» достает шайбу. На повторе видно, что Карлссону удается отбить ее щитками на ногах.

Удаление. Барыс. 53. Маркелов Владимир 2 мин. Удар клюшкой



31 мин – Численное преимущество на стороне хозяев в середине напряженной встречи. Удаление в составе «Барыса».

30 мин – Вторая пятерка «Трактора» создает свою игру у ворот «Барыса». Астанинцы после затяжной атаки перетягивают преимущество на себя.

29 мин – Команды в полном составе.

28 мин – Игрокам «Трактора» нужно продержаться 2 минуты. Даллмэн пробивает от синей, создавая опасный момент. «Трактор» отвечает.

Удаление. Трактор. 79. Исаев Игорь 2 мин. Задержка клюшкой



27 мин – И сразу же челябинцы оказываются в меньшинстве.

Изменение счета: Трактор. 22. Черников Александр ассистенты: 6. Никитин Никита, 59. Вишневский Иван



26 мин – Карлссон пропускает! Вишневский набрасывает от синей линии, Черников подправляет траекторию шайбы, голкипер не смог противостоять его броску. «Трактор» открывает счет в этой встрече.

25 мин – Очередной жесткий момент, теперь «героем» становится Алексей Петров. Судья делает ему устное предупреждение, более серьезных санкций не последовала.

24 мин – Что-то происходит на пятачке гостей. Назвать это явной атакой со стороны хозяев нельзя.

23 мин – Опасно! Щиток Павла Францоуза отводит шайбу от ворот «черно-белых». Игра продолжается.

22 мин – Игра перемещается на половину противника. Челябинцы выигрывают второе вбрасывание, Рыбаков красиво завладевает шайбой.

21 мин – Темп игры после перерыва не снизился. на первых же секундах в игру вступает Францоуз, шайба попадает в створ.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА



Статистика 1-го периода: Броски: 18-16 ; Броски в створ: 10-8 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 7-9 ; Блокированные броски: 4-5 ; Силовые приемы: 4-2 ; Время в атаке: 04:52-04:50 ; Штраф: 6-6





КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА





МАТЧ НАЧАЛСЯ

Звучит сирена, сообщающая об окончании первого периода встречи. Она раздается под сводами арены во время создания «Трактором» очередной атаки.Тут же следует ответ челябинцев. Команда в полном составе! К борьбе присоединяется Семен Кокуев.Сразу же гости создают опасный момент у ворот «черно-белых». Франзоуз мужественно выстаивает эту атаку.Для «Барыса» это первое большинство, на льду у соперника спецбригада большинства. Анвар Гатиятулин отправляет на лед четверку защитников.Еще одно удаление, на этот раз одностороннее. Челябинцы в меньшинстве проведут 2 минуты, почти все оставшееся в этой двадцатиминутке время.Снова пытается «разогнать» игру челябинский легионер Виделль, однако голкипер «Барыса» опять выручает свою команду.– С третьей попытки удается осуществить вбрасывание на половине челябинцев. Доус создает опасный момент, челябинцы идут в контратаку. С шайбой Рихард Гюнге.Францоуз снова вступает в игру после броска Даллмэна.На льду у «Трактора» молодежная пятерка.Поперечный бросок астанинского защитника, голкипер «Трактора» на месте.Борьба переходит на сторону хозяев, «Барыс» неопасно бросает в сторону ворот Францоуза.Пеньковский продавливает оборону и выходит к воротам соперника, однако не находит возможности для полноценной атаки.Игра продолжается в равных составах, «Трактор» решается на опасный выброс.Страсти на льду накаляются, вход пошли кулаки. Хоккеисты устроили потасовку, за что обоим командам назначено удаление. Вроде обошлось без жертв.Игроки «Барыса» прижимают Петрова, но без нарушений.Еще одна атака «Трактора». С шайбой к воротам астанинцев выходит Якуценя, голкипер «Барыса» на месте.«Барыс» на льду в полном составе, на табло без изменений.На льду звено Пола Щехуры, пятерка борется за голевое преимущество в этой встрече.– Сегодняшняя игра обещает быть насыщенной, у гостей на первых же минутах удаление.– Прозвучала сирена, знаменующая начало встречи. Сразу же опасный момент у ворот гостей! Защита «Барыса» отбивает атаку.

1 пятерка: Семенов - Даллмэн, Доус - Вей - Фрэттин;

2 пятерка: Сауторн - Маклюков, Жайлауов - Райт - Старченко;

3 пятерка: Липин - Савченко, Маркелов - Шевченко - Пушкарев;

4 пятерка: Шалапов, Акользин - Сагадеев - Лихотников, Михайлис.

Вратари: Карлссон (Кудрявцев).



1 пятерка: Черников - Полыгалов- Якуценя(А), Никитин - Вишневский;

2 пятерка: Гюнге - Щехура(А) - Виделль, Шинин(К) - Бэйлен;

3 пятерка: Петров - Рыбаков - Кокуев, Бородкин - Мамаев;

4 пятерка: Кручинин - Шаров - Пеньковский, Петров - Исаев.

Вратари: Франзоуз (Демченко).

Добрый день, уважаемые любители хоккея! Очередной матч КХЛ между «Трактором» и «Барысом». Сегодня челябинцы принимают на своем льду подопечных Евгения Корешкова после проигрыша в дополнительное время. Букмекеры оценивают шансы обеих команд на победу как равные и предсказывают длительный матч, исход которого решится за пределами обязательных 60 минут. Следить за прямой трансляцией встречи можно здесь.