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/ КХЛ. «Трактор» принимает «Сибирь». Онлайн-репортаж

КХЛ. «Трактор» принимает «Сибирь». Онлайн-репортаж

Новосибирцы приехали в Челябинск с новым главным тренером.
сегодня в 18:50
  |  Хоккей

1:0

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД  ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

8 мин – "Сибирь" идет вперед и создает опасный момент, но Коньков проехал мимо шайбы и не сумел бросить.

7 мин – ГОООООООООООООООЛ! "Трактор" открывает счет в матче. Щехура простреливал, шайбу, кажется, в сетку переправил Салак.

7 мин – Выиграно вбрасывание, но ошибка в передаче, и шайба покинула пределы зоны "Сибири".

Удаление. Сибирь.  39. Санников Степан 2 мин. Подножка

6 мин – Первое удаление в матче! Черников полез на двоих, подсекли его клюшкой, и 2 минуты для "Трактора". Санников в боксе для провинившихся.

5 мин – Кручинин и Вишневский пытались на двоих сообразить гол. "Трактор" классно цепляется в зоне, бьется впереди, создает моменты.

4 мин – Якуценя неожиданно стрельнул в створ ворот Салака, там Черников подправлял на пятаке. К сожалению для "Трактора", голкипер "Сибири" был начеку, сработал выше всяких похвал.

3 мин – Хорошие скорости показывают соперники, особенно приятно в начале выглядит "Трактор". Быстро ходит шайба, разные варианты ищут хоккеисты для входа в зону.

2 мин – Роскошная атака "Трактора" в две волны. Сначала Щехура зашел, бросил, пытались добить вместе с партнерами. И затем он же поборолся за шайбу, продавил,и Салаку в ближнем бою угрожали.

1 мин – Первое вбрасывание за "Трактором"! Вот только первая атака не удается, не зацепились за шайбу в чужой зоне. Сразу же попытались создать прессинг, но "Сибирь" вышла, и Санников закладывал вираж, угрожал воротам. Довольно опасно было.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД НАЧАЛСЯ

Перед матчем: Сегодняшняя встреча посвящается памяти Бригадира "Трактора" – Геннадия Федоровича Цыгурова.

Перед матчем: Анвар Рафаилович Гатиятулин решил не менять победный состав. Он точно такой же, как и был против "Барыса". Интересно, ждать ли сегодня 40 бросков в створ чужих ворот и "сухарь" от Францоуза?

СОСТАВЫ КОМАНД:
"Трактор":


"Сибирь": 


Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня последняя игра для "Трактора" перед очередной паузой на игры сборной. В соперниках "Сибирь", которая уступила в 6 последних встречах, а также сменила главного тренера. Этот пост в новосибирской команде вновь занял Владимир Юрзинов младший. "Трактор" же пребывает в отличном настроении после того, что "черно-белые" учинили над "Барысом" в субботу. Смогут ли сегодня челябинцы вновь победить, смотрите на "Первом областном".



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