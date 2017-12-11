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/ В «перестрелке» «Трактора» и «Сибири» сильнее оказались новосибирцы

В «перестрелке» «Трактора» и «Сибири» сильнее оказались новосибирцы

«Черно-белые» отправляются на перерыв, связанный с играми сборной.
сегодня в 21:17
  |  Хоккей

Сегодня челябинский «Трактор» провел заключительный перед перерывом на Еврохоккейтур матч и уступил новосибирской «Сибири». Команды устроили настоящую перестрелку, забросив на двоих 7 шайб.

В первом периоде «Трактор» начал с места в карьер. На седьмой минуте Пол Щехура после передачи Ника Бэйлена простреливал на «пятак», а там шайбу в свои ворота переправили игроки «Сибири». В этот момент «Трактор» играл в большинстве. Далее Рихард Гюнге мог удвоить счет, но не сумел реализовать выход «1 в 0». А вот на 17-й минуте Игорь Полыгалов свой шанс использовал. Он получил передачу с фланга и в одно касание переправил ее в сетку. Еще до первого перерыва «Сибирь» одну шайбу отквитала — Патрик Закриссон сделал точный бросок в быстрой атаке. В тот момент его партнер снес Павла Францоуза вместе с воротами, но их взятие было зафиксировано.

Во втором периоде «Сибирь» выровняла игру и сумела выйти вперед. Александер Бергстрем реализовал большинство, а Семен Иванов забросил третью шайбу. Но и «Трактор» не стал отпускать соперника — на 33-й минуте Рихард Гюнге прошил Александра Салака мощным ударом, шайба проползла под голкипером.

В заключительном отрезке встречи ее исход решил один гол, забила его «Сибирь». Победу гостям принес Степан Санников. Таким образом, в активе «Трактора» остается 62 очка, он рискует пропустить вперед «Барыс» и «Салават Юлаев», у которых теперь на игру меньше. Следующую встречу «черно-белые» проведут 19 декабря в Москве против ЦСКА. Прямую трансляцию смотрите на «Первом областном».

«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)
Вратари: Францоуз — Салак.

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