«Трактор» постарается взять реванш у «Адмирала»

Во Владивостоке состоится второй матч между командами.

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Во Владивостоке сегодня, 11 сентября, состоится вторая встреча «Трактора» и «Адмирала». Напомним, что в первой игре, которая прошла накануне, 10 сентября, челябинцы уступили дальневосточникам с минимальным преимуществом. «Ледовый бой» закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Ранее «Трактор» провел две встречи подряд в Хабаровске. Наставник «черно-белых» Петерис Скудра в послематчевой пресс-конференции проанализировал, сказывается ли такое расписание на команде.

«Ничего страшного в двух матчах за два дня нет. Может быть, качество игры страдает, а может, и нет. Завтра увидим, накладывается ли это на качество игры», — рассказал Петерис Скудра.

Сегодня состоится матч-реванш, в котором «Трактор» постарается завоевать свои очки. Встреча начнется в 14:30 по челябинскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте 1obl.tv, а также на телеканале ОТВ. А наш сайт будет вести текстовый онлайн встречи.