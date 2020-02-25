«Динамо» — «Трактор». Текстовая трансляция заключительного выезда челябинцев

Продлят ли «чёрно-белые» победную серию?

2:2



ОВЕРТАЙМ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

63 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №79 Игорь Исаев, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

62 мин — Мощно атакуют москвичи. Не дают челябинцам и шанса приблизиться к своим воротам.

61 мин — Бросок от Тарасова — шайба в ловушке голкипера «Трактора».

61 мин — С большим трудом сейчас спасает свои ворота Иван Федотов. Опасно шайба находилась рядом.

НАЧАЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

59 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

59 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №9 Андрей Попов (№79 Игорь Исаев)

59 мин — «Трактор» без вратаря. Шестой полевой выходит на лёд.

59 мин — «Трактор» взял тайм-аут.

59 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №16 Игорь Полыгалов, задержка клюшкой, 2 мин.

58 мин — Не дают челябинцы выйти шайбе из зоны атаки. Но часто ошибаются.

57 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

57 мин — Передача за воротами и Ерёменок решил не рисковать и накрыть шайбу, чтобы Подкорытов не сыграл на добивании.

56 мин — Седлак оставил шайбу Исаеву и тот быстро бросил её по воротам Ерёменко. На месте голкипер «Динамо».

56 мин — Лукаш Седлак выцеливал передачу на Томаша Гику, а вот игрок московской команды всё видел и заблокировал эту попытку.

55 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №86 Егор Зайцев, подножка, 2 мин.

55 мин — А теперь уже Федотов вступает в игру. Набрасывал Волков и шайбу оказалась в ловушке голкипера.

54 мин — Пулккинен вновь бросает по воротам «Трактора». Мимо створа.

53 мин — Сталкиваются игроки команд вблизи ворот «Динамо» после остановки игры вратарём хозяев.

52 мин — Индрашис попытался бросить шайбу со средней дистанции. Выше ворот улетел снаряд.

51 мин — Сложности наблюдаются у челябинцев с выходом из своей зоны.

50 мин — Пулккинен очень сильно с близкого расстояния бросал шайбу в ближний угол ворот «Трактора». Принимает на себя шайбу голкипер.

50 мин — Быстрая атака москвичей. Останавливает игру Иван Федотов.

48 мин — Очень активно пошла игра. Без бросков, но довольно много силовых и высоких скоростей.

47 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

47 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

47 мин — Дважды подряд выручает Иван Федотов. Один раз после отскока шайбы от игрока своей команды.

46 мин — Выход один на один у Андрея Попова срывается положением вне игры. Но по повтору, офсайда не было. Не согласен был и челябинский игрок.

45 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №86 Егор Зайцев, задержка клюшки соперника, 2 мин.

45 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №11 Лукаш Седлак, игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

45 мин — Томаш Гика вышел один на один с Александром Ерёменко! Но обыграть он вратаря не смог.

45 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

45 мин — Сильный бросок — выше ворот «Трактора» ушла шайба.

44 мин — Очень долгий розыгрыш шайбы. Перемещают шайбу по периметру. Попытки бросков приводят лишь к попаданию в игроков челябинской команды.

43 мин — Ищут варианты москвичи. Без бросков.

43 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №21 Виталий Меньшиков, подножка, 2 мин.

42 мин — Отлично поборолся за шайбу молодой Подкорытов. Обманул он пару игроков «Динамо».

41 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика 2-го периода: Броски: 13-25 ; Броски в створ: 8-14 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 8-8 ; Блокированные броски: 3-2 ; Силовые приемы: 1-1 ; Время в атаке: 02:34-03:57 ; Штраф: 4-4

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Бэйлен бросал — видел все голкипер «Динамо».



39 мин — Не удаётся челябинцам с первой попытки закрепиться в зоне атаки.

39 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №18 Дмитрий Моисеев, блокировка, 2 мин.

38 мин — Кейлоф пытался нанести бросок по воротам «Динамо». Заблокирован был путь шайбе.

38 мин — Чайковски вновь заставляет Ивана Федотова вступить в игру.

36 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

36 мин — Совсем ничего больше не получается у игроков «Трактора».

35 мин — Игорь Полыгалов бежал в меньшинстве на ворота Федотова. Быстро челябинцы перехватили шайбу.

35 мин — Бросок от Лукаша Седлака — ловит на себя шайбу Александр Ерёменко.

34 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №9 Егор Аланов, выброс шайбы, 2 мин.

33 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

33 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Динамо» №8 Тему Пулккинен (№67 Михал Чайковски, №79 Даниил Тарасов)

32 мин — Дважды подряд спасает свои ворота вратарь «Трактора»! Даже сдвинуты ворота от мощного перемещения стража.

32 мин — Виталий Меньшиков в меньшинстве наносил удар по воротам Ерёменко.

32 мин — Вновь бросок от Брюквина — щитком отбивает шайбу Федотов.

31 мин — Владимир Брюквин быстро получил шайбу и бросил её по воротам Ивана Федотова. Ловит снаряд голкипер челябинцев.

31 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №89 Илья Карпухин, подножка, 2 мин.

30 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

30 мин — Решение: перед взятием ворот было положение «вне игры»: гола нет.

30 мин — Кажется, гол будет отменён. Шайба была не под контролем Ярослава Косова во время входа в зону атаки.

30 мин — Тренерский штаб «Динамо» взял челлендж. Будут определять положение «вне игры»

30 мин — Не позволяют челябинцы войти в чужую зону москвичам. И даже в меньшинстве вышли они на ворота Ерёменко! И гол!!!

29 мин — Пулккинен сделал очень мощный бросок с правого фланга. Мимо ворот.

28 мин — «Динамо» начинают атаку. Только удаётся быстро челябинцам выбросить шайбу из своей зоны.

28 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №57 Вячеслав Основин, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

27 мин — Пулккинен старался с замаха бросить шайбу по воротам Федотова — всё это было заблокировано и ушёл снаряд выше ворот.

26 мин — Челябинцы стараются прессинговать ворота москвичей. Довольно сложно им это после пропущенной шайбы.

25 мин — Меньшиков при входе в зону соперника бросает шайбу в сторону ворот «Динамо». Готов к этому голкипер.

25 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Динамо» №79 Даниил Тарасов (№67 Михал Чайковски)

25 мин — Теперь уже накаляется игра возле ворот челябинцев. И это приводит к голу.

24 мин — Гика передал шайбу Бэйлену, который нанёс очень мощный бросок. Принимает на себя удар Александр Ерёменко.

23 мин — Фатеев бросал с разворота в створ ворот москвичей. Видел это голкипер.

22 мин — Несогласованно действовали Калинин и Карпухин, оставив шайбу недалеко от своих ворот. Почти случился перехват игроком «Динамо».

21 мин — Глинкин бросал шайбу в ближний угол ворот — вступает в игру Ерёменко.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 20-15 ; Броски в створ: 7-9 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 9-8 ; Блокированные броски: 3-8 ; Силовые приемы: 2-2 ; Время в атаке: 03:22-02:04 ; Штраф: 2-0

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — С разворота Ник Бэйлен пытался бросить шайбу по воротам «Динамо».

19 мин — Теему Пулккинен сильно сблизился с вратарём челябинцев. Нанёс бросок — Федотов корпусом отбросил шайбу от себя.



19 мин — Потолкались у борта игроки. И был от челябинцев применён красивый силовой приём.

18 мин — Илья Карпухин набрасывал из средней зоны в створ ворот москвичей. Не рискует Александр Ерёменко и ловит шайбу.

17 мин — Ошибаются очень сильно игроки «Трактора» при выходе из своей зоны и буквально кладут шайбу под клюшку сопернику. Как следствие — попытка броска по воротам. Но блокируется она Игорем Исаевым.

16 мин — Немного неточно действовали сейчас «чёрно-белые». Бросали по воротам «Динамо», но неточно.

15 мин — Наброс от Вячеслава Кулёмина — страж ворот «Трактора» был готов к этому.

14 мин — Не позволяет переиграть себя Иван Федотов! Опасно было возле ворот челябинцев!

13 мин — Пулккинен опасно простреливал возле ворот, надеясь на добивание на пятаке. А там никого не было.

12 мин — Очень много игры у бортов проходит.

10 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

10 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №55 Ник Бэйлен (№79 Игорь Исаев, №38 Томаш Гика)

10 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №8 Тему Пулккинен, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

9 мин — Теперь также вступает в игру Александр Ерёменко после броска Александра Тридчикова.

9 мин — Вновь видит всё вратарь «Трактора». Останавливает атаку москвичей.

8 мин — Плотная борьба за шайбу идёт. В основном, в зоне челябинской команды.

7 мин — Отличный момент был у Бэйлена, только также отлично играет и голкипер «Динамо».

6 мин — Вступает теперь в игру Иван Федотов. Бросал Огурцов.

5 мин — Бросал Григорьев — шайба попала в одного из игроков челябинской команды.

4 мин — «Динамо» создаёт больше опасных моментов, нежели «Трактор». Но темп игры неспешный.

3 мин — Пока без бросков. Бегают команды по всему полю.

2 мин — Теперь первый опасный момент возле рамки Ивана Федотова. Справляется голкипер «Трактора».

1 мин — Выиграли вбрасывание челябинцы и игра сразу переходит в зону «Динамо». Ерёменко фиксирует шайбу.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО МАТЧА

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Первый областной» рад провести для вас сегодня, 25 февраля, текстовую трансляцию матча московского «Динамо» и челябинского «Трактора».

Ранее эти команды встречались лишь в октябре, и тогда челябинцы одолели своего соперника со счётом 3:2. Но после этого у «чёрно-белых» сменился тренер, да и значительно преобразился игровой состав. Не стоит забывать о том, из-за того, что «Трактор» уже давно не попал в зону плей-офф, молодым игрокам из системы челябинского клуба даётся шанс проявить себя на высоком уровне. Чтобы они знали, что такое КХЛ.

«Динамо» в первом раунде борьбы за Кубок Гагарина точно встретится со столичным «Спартаком», поэтому команде нет смысла набирать ещё очков. А вот подопечные Владимира Юрзинова ещё пока могут достичь 11-го места в турнирной таблице, чтобы совсем не оставаться «на дне».

Напомним, что в двух прошедших играх отлично проявил себя голкипер Иван Федотов, отстоявший поединки против «Адмирала» и «Сибири» на ночь. Именно его КХЛ выбрала лучшим вратарём прошедшей недели.

Продолжит ли «Трактор» свою победную серию? Или, возможно, даже дойдёт до третьего «сухаря»? Давайте узнаем вместе с вами! Начало встречи в 21:30 по челябинскому времени.

Уже известны составы команд:



