Томаш Гика останется в «Тракторе» до конца сезона 2022/23

Клуб подготовил новое соглашение с чешским форвардом.

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Хоккейный клуб «Трактор» сегодня, 1 июля, объявил о том, что с чешским форвардом Томашем Гикой будет подписано новое соглашение, как только он вернется в Челябинск. Новый договор рассчитан на три года — до конца сезона 2022/23.

«Мы оценили вклад Томаша Гики в игру „Трактора“ в прошлом сезоне и довольны, что нам удалось договориться о новом контракте. Томаш является игроком ведущих звеньев, это профессионал с высоким общим уровнем мастерства», — поделился спортивный директор «Трактора» Роман Беляев.

Сам же форвард отметил, что он и вся его семья рады новому соглашению с челябинским клубом.

«Мы достигли договоренности о продлении моего контракта еще на два года, то есть, этот сезон и еще два я буду играть за челябинский „Трактор“! Так что, вы будете видеть меня, моего юного друга и мою жену в Челябинске еще три года! Скоро увидимся! Берегите себя и своё здоровье, с нетерпением жду встречи со всем вами», — рассказал Томаш Гика пресс-службе ХК «Трактор».

Напомним, Томаш Гика присоединился к «черно-белым» перед сезоном 2019/20 из команды «Вегас Голден Найтс», НХЛ. В прошлом сезоне он сыграл 49 матчей, в которых набрал 34 очка, забив 17 шайб и отдав 17 результативных передач. Таким образом, он стал вторым снайпером и бомбардиром команды.

Ранее также было переподписано соглашение с защитником «Трактора» Ником Бэйленом. Он также будет защищать цвета «черно-белых» до конца сезона 2022/23.