«Трактор» сыграет со столичным «Динамо»

«Черно-белые» принимают москвичей на своем льду.

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«Трактор» открывает трехматчевую домашнюю серию игрой со столичным «Динамо» сегодня, 9 октября. У соперника же это третья игра в их выездной серии.

Отметим, что эти команды сыграли 33 матча в КХЛ. И здесь преимущество за столичной командой. У них 21 победа. У «Трактора» же всего 12 выигранных матчей. А вот разница шайб составляет 21: игроки «Динамо» забросили 88, «Трактор» — 67.

Подпочечные Владимира Крикунова сейчас находятся на пятой строчке Западной конференции. В их активе 17 очков за 15 игр. Команда Петериса Скудры же занимает восьмую строчку Восточной конференции. Цифры те же, что и у «Динамо», только порядок обратный: у челябинцев 15 очков за 17 игр.

Последние матчи обе команды уступили своим соперникам. «Трактор» — «Автомобилисту», а «Динамо» — «Сибири». Как закончится это противостояние сегодня? Узнаем вместе!

Присоединяйтесь к прямой трансляции игры на 1obl.tv и телеканале ОТВ. По традиции, наш сайт будет вести текстовый обзор встречи. Начало матча в 19:00.