Соня Гудим рассказала, в каком наряде будет открывать новое шоу сегодня вечером

Эпатажная ведущая также поделилась, что ее костюмы теперь будут сшиты с учетом нового формата работы.

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Сегодня состоится первое шоу Сони Гудим, которая вернулась в хоккейный клуб «Трактор». Фитнес-блогер держит в секрете, что сегодня будет происходить на матче, но поведала некоторые детали своего наряда.

«На мне будет платье от Галины Синициной и удобная обувь», — рассказала Соня Гудим корреспонденту сайта «Первый областной».

О цвете и форме ведущая предпочла не говорить. Ее яркие наряды, которые шила дизайнер Галина Синицына, запомнились болельщикам. Теперь, по словам девушки, они изменятся.

«Все ждут от меня эпатажных нарядов и, возможно, какие-то элементы будут присутствовать. Галина Синицына шила, практически, всю мою одежду. Что-то из ее авторства я продолжу применять, но адаптированное под новые условия работы», — добавила Соня.

Также Соня Гудим рассказала некоторые особенности и самого интерактивного шоу «Гудим с Гудим!», которое она будет теперь вести.

«Будет интерактивный формат. Подобный я пробовала ранее, когда работала в ХК „Трактор“ на матче звезд в Уфе и Астане. Но это лишь одна из частей, которую мы будем тестировать и осваивать. Будет очень интересно поучаствовать», — поделилась Соня Гудим.

В позапрошлом сезоне Соня общалась со спортсменами для телетрансляций. Гудим отметила, что теперь она будет находиться в «гуще» событий вместе с болельщиками, а не с хоккеистами.

Сегодня, 9 октября, на ледовой арене «Трактор» наши игроки встретятся с московским клубом «Динамо». На нем Соня Гудим вместе с клубом запустят новое шоу.