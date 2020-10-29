Томаш Гика оформил 50-е очко за «Трактор»

Отметки форвард достиг в игре против «Торпедо».

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Нападающий Томаш Гика набрал 50 очков за «Трактор». Эта отметка покорилась форварду в матче против нижегородского «Торпедо», в котором чешский игрок отдал голевой пас на Дмитрия Огурцова. Этот гол стал для «чёрно-белых» третьим в минувшей игре.



«27-летний чешский нападающий Томаш Гика набрал 50 (22+28) очков за „Трактор“. В матче с „Торпедо“ форвард отметился результативной передачей на Дмитрия Огурцова, что позволило лидеру атак „чёрно-белых“ достичь юбилейной отметки»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе челябинской команды.

Томаш Гика пополнил состав «Трактора» летом 2019 года. До Челябинска форвард выступал в системе «Вегас Голден Найтс». За 49 матчей прошлого сезона чех набрал 34 результативных балла, в этом году после 21 игры на счету Томаша Гики 16 баллов. Отметим, сейчас Томаш Гика — лучший бомбардир команды.

Встреча «Трактора» против «Торпедо» прошла в Челябинске в среду, 28 октября, и закончилась победой «чёрно-белых» — 4:1. Посмотреть, как проходила игра, вы можете в фоторепортаже «Первого областного».