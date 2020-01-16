«Трактор» сыграет с «Нефтехимиком» в Нижнекамске

Команды соседствуют в турнирной таблице.

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Сегодня, 16 января, ХК «Трактор» начинает четырёхматчевую выездную серию в Нижнекамске, играя с местным «Нефтехимиком».

На данный момент команды соседствуют в турнирной таблице, поэтому матч будет «за четыре очка». Челябинцы уже поднялись со «дна» и занимают 11-ю строчку, а нижнекамцы — 10-ю. Разница у них лишь в три очка.

Отметим, что «Трактор» после наступления 2020 года набирает результативные баллы в каждом матче. Подопечные Владимира Юрзинова провели пять встреч и набрали 8 очков из 10 возможных. А в атаке у «чёрно-белых» является лучшим Лукаш Седлак, в активе которого 29 очков за 44 игры.

Всего же эти команды довольно много встречались по ходу матчей КХЛ — 46 раз. И на данный момент по статистике лидируют челябинцы, которые одержали 24 победы.

Какой исход будет у сегодняшнего матча? Продолжит ли «Трактор» набирать очки, чтобы войти в заветную восьмерку? Узнаем вместе!

«Первый областной» проведет для вас текстовую трансляцию данного противостояния, а сайт 1obl.tv и телеканал ОТВ покажут игру в прямом эфире. Начало в 21:00 по челябинскому времени.