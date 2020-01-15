Системы «Трактора» и «Югры» провели рокировку хоккеистов

Никита Тертышный покидает команду отца.

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Перестановки происходят в челябинской команде ВХЛ. «Челмет» отправит в «Югру» одного из лучших бомбардиров — Никиту Тертышного. Зато вернёт из Ханты-Мансийска другого лидера среди нападающих — Владислава Кулиева. В чём причина перехода игроков, «Первому областному» рассказал собственный источник.

Никита Тертышный в этом сезоне второй среди бомбардиров «Челмета». Техничный форвард в нынешнем чемпионате провел 28 встреч, где набрал 15 (6+9) баллов. Подающего надежды хоккеиста поднимали и в первую команду системы, правда, там он не взял очков. А результативность спортсмена в ВХЛ резко снизилась после возвращения его отца — Алексея Тертышного — на пост главного тренера «Челмета».

«Нельзя, конечно, напрямую связывать эти события. Но всё же поездка в „Югру“ будет для Никиты шансом себя проявить. Ханты-Мансийск в этом сезоне ставит перед собой самые высокие цели. К тому же переход исключит напряжённость в ситуации „сын-хоккеист и отец-тренер“», — рассказал «Первому областному» источник.

Обратный переход ждёт Владислава Кулиева. Он сейчас бомбардир номер один среди воспитанников «Челмета». 11 декабря он уехал из Челябинска в «Югру» за новым опытом и игровым временем, так как при Алексее Тертышном выходил на лёд гораздо меньше. При этом форвард признавал, что будет рад вернуться в родную команду. И возвращение произойдёт раньше, чем ожидалось. За всё время, проведённое в Ханты-Мансийске, один из самых результативных хоккеистов челябинской команды отыграл лишь 5 встреч, в которых набрал одно очко за голевую передачу. И время на льду у него не увеличилось, а уменьшилось — с 15 минут до 10. Всего же в ВХЛ Кулиев сыграл 63 матча. На его счету 27 очков (5 заброшенных шайб и 22 передачи).

Такая рокировка в итоге может пойти на пользу и командам, и игрокам. Челябинск вернёт лидера гонки бомбардиров, который с уходом конкурента имеет шансы проводить в игре больше времени. При этом Никита Тертышный получит возможность реализовать потенциал в сильной «Югре».

К слову, ХК «Челмет» на данный момент занимает 11-ю строчку турнирной таблицы своей конференции. В их активе 46 очков за 42 игры. И до зоны плей-офф им не хватает минимум 6 баллов. А вот «Югра» находится на третьем месте. У них 60 очков за 41 матч.