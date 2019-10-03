«Трактор» сыграет с минским «Динамо»

Матч состоится на белорусском льду.

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«Трактор» отправился на трехматчевую выездную серию и сегодня, 3 октября, челябинцы сыграют в Минске с «Динамо».

По ходу игр в КХЛ эти команды встречались 22 раза. И с небольшим преимуществом челябинцы лидируют: 12 челябинских побед против 10 - у минчан. Разница шайб также невелика: 59 заброшенных шайб от «Трактора» и 52 — от «Динамо».

Отметим, что последние три матча минская команда заканчивала за пределами основного времени. И все три игры «Динамо» уступал своим соперникам. «Трактор» последние три матча проводил дома, и лишь один раз повезло «черно-белым» - в последней встрече против «Локомотива» из Ярославля.

Продолжат ли челябинцы побеждать в матчах? Или же «Динамо» прервут безвыигрышную серию встреч? Присоединяйтесь к онлайн-трансляции на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ. Также наш сайт будет вести текстовое описание всей встречи. Начало матча в 21:10 по челябинскому времени.