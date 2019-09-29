«Трактор» обыграл «Локомотив» в последнем матче домашней серии

«Черно-белые» смогли обрадовать челябинскую публику победой со счетом 2:1.

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На ледовой арене имени Валерия Белоусова в Челябинске сегодня, 29 сентября, состоялся последний матч домашней серии для «Трактора», где соперником стал ярославский «Локомотив».

Первый период обе команды начали довольно спокойно, изредка проверяя вратарей на внимательность. Создавались и опасные моменты вблизи ворот обеих команд, но результата этого не принесло. Стартовый отрезок завершился со счетом 0:0.

И если первый период был более спокойный, то второй — полная его противоположность. На старте двадцатиминутки «Трактор» с разницей в три минуты повел в счете 2:0. Сначала отличился Федор Малыхин, затем и Томаш Гика. Для обоих форвардов это были первые заброшенные шайбы за «черно-белых». Но после второго гола недолго радовались челябинцы. За задержку соперника был удален Егор Фатеев, чем и воспользовались ярославцы — 2:1. Затем почти всю вторую половину периода инициативой владел «Локомотив» и не давал передохнуть игрокам «Трактора». Здесь можно отметить действия голкипера «черно-белых» Ивана Федотова, который действительно сильно выручил свою команду и не дал ярославскому «Локомотиву» сравнять счет. Команды ушли на второй перерыв с результатом 2:1 в пользу хозяев льда.

Третий период вновь начался очень активно, но здесь уже инициативой, по больше степени, владели челябинские игроки. И вновь можно похвалить Ивана Федотова. Выручал команду в сложных моментах. Отстояли очень сложный отрезок времени. А за полторы минуты до конца матча тренерский штаб «Локомотива» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Но сравнять счет они не смогли. Матч в Челябинске завершился со счетом 2:1 в пользу челябинского «Трактора».

Следующую игру «Трактор» проведет на выезде. 3 октября челябинцы сразятся с минским «Динамо». Начало матча в 21:10 по челябинскому времени.