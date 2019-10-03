«Это все чушь»: Борис Видгоф рассказал правду об обмене Демченко

Генеральный директор ХК «Трактор» развенчал слухи, ходящие вокруг клуба.

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Нешуточные слухи начали ходить вокруг хоккейного клуба «Трактор». Одним из них стал разговор об обмене голкипера «черно-белых» Василия Демченко на вратаря «Авангарда» Игоря Бобкова. Об этом рассказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко в прямом эфире.

Генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф в разговоре с корреспондентом медиахолдинга ОТВ категорично заявил, что клуб нигде об этом не объявлял и информацию не подтверждает.

«Это все чушь! Мы не знаем, откуда пошли такие слухи, что кто-то кого-то на кого-то меняет. Мы об этом не объявляли. Василий отлично провел выездную серию, но я согласен, что он плохо справился в домашних играх. Но ямы бывают у всех. Я уверен, в ближайшие дни мы увидим, как Василий защищает ворота „Трактора“»— ответил Борис Видгоф.

Также ходили слухи о конфликте команды, в том числе, и Василия Демченко с главным тренером челябинцев Петерисом Скудрой. Якобы глава команды бросил в голкипера бутылку с водой.

«Этого вообще не было. Мы не будем слушать тех, кто распространяет ложь. Получается, мы поддаемся на провокации. Да, Вася отстоял неудачно 4 матча, но здесь лишь вопрос психологии. Демченко надо поддерживать в эти дни, я с ним разговаривал. Он должен найти в себе силы забыть эти неудачи. И он остается главным голкипером», — категорично заявил Борис Видгоф.

Также генеральный директор челябинского хоккейного клуба напомнил, что в последнем матче «Трактора» против «Локомотива» игроками было заблокировано 30 бросков за весь матч.

«Ребята бились на протяжении всех игр. А в последней игре было блокировано 30 бросков. Если бы они не бились за своего тренера, то они бы никогда этого не сделали», — отметил Борис Видгоф.

Напомним, сегодня, 3 октября, ХК «Трактор» сыграет первый матч выездной серии, где соперником станет минское «Динамо». Начало игры в 21:10 по челябинскому времени.