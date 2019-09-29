«Трактор» сыграет с «Локомотивом» в последнем матче домашней серии

Челябинцы постараются обыграть ярославцев и порадовать свою публику.

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«Трактор» в заключительном матче домашней серии принимает «Локомотив» из Ярославля. Встреча состоится сегодня, 29 сентября, на льду челябинской ледовой арены имени Валерия Белоусова.

Сезон у «Локомотива» начался не особо удачно. Команда находится на 11-ой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В их активе 8 очков за 9 проведенных матчей. И там уже произошла смена наставника ярославцев. Вместо Крейга Мактавиша теперь командой руководит Александр Ардашев. Он уже серьезно изменил состав игроков. И это помогло ярославцам разгромить рижское «Динамо» со счетом 4:0.

Касательно «Трактора», то челябинцы хоть и достойно провели непростую дальневосточную выездную серию, но сейчас команде приходится непросто. Подопечные Петериса Скудры проиграли четыре последних встречи с разницей шайб 2-12. Особенно обидной выглядит статистика домашних игр — пять поражений при родных челябинских трибунах.

Статистика встреч между «Трактором» и «Локомотивом» почти полностью на стороне ярославцев. 15 побед из 20-ти матчей — за «Локомотивом». Также заметна и разница заброшенных шайб: 33 — у «Трактора» и 57 — от ярославцев.

Что покажет этот матч? Порадуют ли «черно-белые» челябинскую публику победой в домашнем матче? Исправят ли недоразумение, допущенное в прошлых встречах?

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции матча на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ. А тем, кто предпочитает «читать» игру, наш сайт будет вести текстовый обзор встречи. Начало игры в 17:00 по челябинскому времени.