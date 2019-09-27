«Трактор» вновь уступил «Барысу» и проиграл пятую домашнюю игру

«Черно-белые» старались до финальной сирены.

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На ледовой арене имени Валерия Белоусова в Челябинске сегодня, 27 сентября, состоялся матч между «Трактором» и «Барысом». В этом матче завершилась дисквалификация Виталия Меньшикова, которому тренерский штаб в этой игре доверил капитанскую нашивку.

Первый период начался очень активно со стороны обеих команд. Заметно, что «Трактор» сильно перезагрузился после игры с «Ак Барсом». Была очень хорошая борьба за шайбу, игра в атаке и обороне. Хороший схематичный рисунок привел к первому голу на середине стартового отрезка. Ессе Виртанен благодаря Юрию Сергиенко и Эндрю Кейлофу забросил шайбу в ворота Хенрика Карлссона. Но через 2 минуты игроки «Барыса» ответили своим голом. Было еще много опасных моментов, но заброшенных шайб в этом периоде болельщики не увидели. Команды ушли на перерыв со счетом 1:1.

Второй период вышел еще более настырным. Было большое количество опасных атак, отличные сэйвы совершали вратари обеих команд — обострились эмоции на льду. Но к заброшенным шайбам ни один из моментов не привел.

«Рад, что тренеры доверили мне капитанскую повязку. Команде важен каждый матч. Нужно не хватать грязь. Мы немного отдохнули после прошлого матча, перестроились. Обязаны побеждать при своих трибунах», — подвел итоги двух периодов Виталий Меньшиков.

Третий отрезок также прошел активно и мощно. Страсти на льду закипали серьезные. Игра шла до первой ошибки. И именно ошибку в своей зоне совершили челябинцы. За 8 минут до конца основного времени подопечным Андрея Скабелки все-таки удалось пробить Ивана Федотова, который защищал ворота «Трактора» — 1:2. Челябинцы все оставшееся время игры много атаковали ворота «Барыса», а за минуту до конца периода заменили вратаря на шестого полевого игрока. Но добиться желаемого челябинской команде не удалось. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «Барыса» из Нур-Султана, Казахстан.

Следующий матч «Трактора» состоится 29 сентября в Челябинске. Последним соперником «черно-белых» в этой домашней серии станет ярославский «Локомотив». Начало игры в 17:00 по челябинскому времени.