«Билет за 100 рублей»: «Трактор» проводит акцию ко Дню пожилого человека

При покупке нужно будет предъявить пенсионное удостоверение.

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В России 1 октября отмечают День пожилого человека. А 29 сентября состоится последний матч домашней серии ХК «Трактор», где соперником станет ярославский «Локомотив». И именно на эту встречу пенсионеры по возрасту смогут попасть всего за сто рублей. Чтобы приобрести билета, в кассах клуба нужно будет предъявить пенсионное удостоверение.

В день матча в фойе арены пожилые болельщики смогут проверить своё здоровье. Там будут работать терапевты, геронтологи и другие медицинские специалисты. Они проверят общее состояние самых опытных болельщиков, а также дадут рекомендации и ответят на все интересующие вопросы.

Продажи билетов для старших фанатов откроется 28 сентября в 10:00. Проходки можно приобрести в кассах дворцов спорта «Трактор» и «Юность», а также в ледовой арене «Трактор».