«Трактору» и «Автомобилисту» не терпится встретиться: матч перенесли на день раньше

Игра пройдет на челябинском льду.

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Континентальная хоккейная лига 25 сентября приняла решение о переносе даты матча между «Трактором» и «Автомобилистом», который пройдет в Челябинске.

Изначально игра должна была состояться 3 ноября, но в целях оптимизации расходов хоккейных клубов, а также по их обоюдному согласию, Лига приняла решение перенести матч регулярного чемпионата «Трактор» — «Автомобилист» на субботу, 2 ноября.

Отметим, что первый матч между этими командами состоится 7 октября в Екатеринбурге. На данный момент «Автомобилист» является лидером турнирной таблицы Восточной конференции: в активе подопечных Андрея Мартемьянова 17 очков. «Трактор» находится на 7 строчке — у них 11 очков.