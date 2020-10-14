Сергей Калинин рассказал о переболевших коронавирусом игроках «Трактора»

По словам капитана челябинцев, в команде нет паники из-за COVID-19.

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Капитан «Трактора» Сергей Калинин рассказал о ситуации с коронавирусом в стане «чёрно-белых». В эфире программы «Свободный лёд» нападающий заявил, что среди игроков челябинской команды нет паники или брезгливости к перенёсшим вирусную инфекцию. Сергей Калинин отметил, что сейчас команда сдаёт тесты раз в пять дней и все игроки «Трактора» уже привыкли к этой процедуре.

«Что касается контакта с переболевшими ребятами. Наука ещё не доказала, насколько безопасен контакт с перенёсшими болезнь людьми. Мы почти постоянно находимся с ними бок о бок: тренируемся, едим, моемся, общаемся. Если об этом постоянно переживать, думать, то можно с ума сойти. В команде ни у кого нет паники или брезгливости. Все по максимуму стараются заботиться о себе посредством профилактики: мыть руки, носить маски. Мы делаем всё, что от нас зависит, а заболеть можно где угодно. Вирус везде», — сказал Сергей Калинин в интервью программе «Свободный лёд».

Оценил Сергей Калинин и предсезонную подготовку, которая была скорректирована из-за пандемии и подтверждённых случаев. Капитан челябинцев заявил, что не считает её скомканной даже несмотря на отмену ряда игр и домашнего для «Трактора» Кубка губернатора Челябинской области.

«Не скажу, что предсезонка получилась скомканной. Да, у нас не вышло сыграть запланированное количество игр, но это не критично. У меня в карьере всегда было так, что я проводил 3-4 матча летом и входил в сезон. Незачем катать 10-15 игр в межсезонье, а потом ещё 60 в регулярке плюс плей-офф. Нескольких матчей до старта сезона вполне достаточно», — добавил Сергей Калинин.

Полную версию интервью с капитаном «Трактора» зрители телеканала ОТВ смогут посмотреть в программе «Свободный лёд». Передача выйдет в эфир в четверг, 15 октября, сразу после матча «Северсталь» — «Трактор».