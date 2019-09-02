«Трактор» сыграет первый матч в новом сезоне КХЛ

Соперниками челябинцев станет подмосковный «Витязь».

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Сегодня, 2 сентября, для челябинского «Трактора» начинается новый сезон регулярного чемпионата КХЛ. В первой встрече «черно-белые» сыграют с подмосковным «Витязем».

В течение предсезонных матчей и «Трактор», и «Витязь» показали достойную игру. Челябинцы выиграли 8 встреч из 9, тем самым завоевав чемпионство Лиги по итогу межсезонья, а подмосковная команда участвовала в Кубке мэра Москвы, где заняла второе место, попутно разгромив действующего чемпиона — ЦСКА со счётом 5:0.

Всего в КХЛ обе команды сыграли между собой 21 матч.

Побед в основное время: 11 — у «Трактора», 6 — у «Витязя».

В овер-тайме: одна победа «черно-белых».

В серии буллитов: три победы одержал «Витязь».

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ сегодня, 2 сентября, в 19:00.