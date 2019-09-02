Текстовая трансляция матча КХЛ «Трактор» vs «Витязь»

В Челябинске стартует регулярный чемпионат сезона-2019/20.

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КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 64-49; Броски в створ: 38-31; Голы: 2-4; Вбрасывания: 29-34; Блокированные броски: 10-15; Силовые приемы: 9-10; Время в атаке: 14:45-11:40; Штраф: 8-14.

КОНЕЦ ИГРЫ.

Статистика 3-го периода: Броски: 25-10; Броски в створ: 11-8; Голы: 0-2; Вбрасывания: 9-9; Блокированные броски: 1-9; Силовые приемы: 3-2; Время в атаке: 06:04-02:45; Штраф: 2-4.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

59 мин — Василий Демченко покинул ворота, «Трактор» играет формате 6 на 4.



ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — «ВИТЯЗЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

58 мин — Бросает Илья Карпухин, но не попадает в створ ворот.

57 мин — Хорошие комбинации у игроков «Трактора», но надежен был Илья Ежов, накрыв шайбу ловушкой.



КОМАНДА «ТРАКТОР» ВЗЯЛА ТАЙМ-АУТ.

56 мин — УДАЛЕНИЕ. «Витязь» №53 Павел Чернов: задержка соперника клюшкой.

55 мин — Активно действуют хоккеисты «Трактора» в зоне соперника, но в неудачный момент ломается клюшка у нашего форварда.

54 мин — УДАЛЕНИЕ. «Витязь» №5 Николай Стасенко: задержка соперника клюшкой.

54 мин — Очень активны хоккеисты «Витязя», но им здорово ответил Кристиан Томас, которому не хватило немного удачи попасть по воротам Ильи Ежова.

53 мин — Попытался доставить шайбу в зону соперника Лукаш Седлак, но был оффсайд.

51 мин — Бросил Томаш Гика, но удар получился выше ворот.

49 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Витязь» №71 Святослав Гребенщиков (№68 Иван Ларичев).

46 мин — Выиграли вбрасывание игроки «Трактора», опасно было в зоне игроков «Витязя».

45 мин — Сложно закрепиться обеим командам в зоне соперника.

43 мин — Ясинский опасно атаковал ворота, Ежов выручил.

41 мин — Опасно у ворот Василия Демченко, но он справляется.

41 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №38 Томаш Гика: задержка соперника клюшкой.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика матча после второго периода: Броски: 39-39; Броски в створ: 27-23; Голы: 2-2; Вбрасывания: 20-25; Блокированные броски: 9-6; Силовые приемы: 6-8; Время в атаке: 08:41-08:54; Штраф: 6-10.

Статистика 2-го периода: Броски: 26-15; Броски в створ: 18-10; Голы: 1-1; Вбрасывания: 11-14; Блокированные броски: 4-4; Силовые приемы: 2-4; Время в атаке: 05:04-03:03; Штраф: 4-6.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — «Трактор» не позволяет игрокам «Витязя» задержаться в своей зоне.

39 мин — Был замечательный голевой момент у Алексея Кручинина, но потерял равновесие.

38 мин — Кристиан Томас грамотно выкатывался из-за ворот «Витязя», но шайба накрыта не была, хорошо сработала защита подмосковной команды.

Защитник «Витязя» Даниил Пыленков получил небольшое повреждение в игровом моменте. Здоровья Даниилу.

36 мин — Руслан Карлин грамотно передавал шайбу Егору Фатееву, слишком опасно было для Ильи Ежова, но увеличить преимущество челябинцам не удалось.

35 мин — Вновь заставляют вступать в игру голкипера подмосковной команды Илью Ежова. На этот раз — Антон Глинкин.

35 мин — «ВИТЯЗЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

34 мин — Лишь под конец численного преимущества удалось «Трактору» закрепиться в зоне соперника. Но забросить не удалось, надежен Илья Ежов.

33 мин — Бросок верхом от Терещенко. справляется Ежов.

33 мин — УДАЛЕНИЕ. «Витязь» №55 Миро Аалтонен. Удар соперника клюшкой.

33 мин — Столпотворение у ворот челябинцев. Слишком опасная атака.

32 мин — Опасно ехал на ворота Ессе Виртанен. Ворота «Витязя» сдвинуты.

31 мин — Слишком опасно у ворот «Трактора». Хозяева льда отвечают им тем же. Ежов заблокировал шайбу.

30 мин — Наброс от «Витязя» на ворота Демченко. Здорово реагирует Василий.

29 мин — ДИСЦИПЛИНАРНОЕ УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №68 Марсель Шолохов, «Витязь» №23 Евгений Монс.



29 мин — Опасный момент у ворот «Трактора». Демченко надежен.

28 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА:«Трактор» №11 Лукаш Седлак (№91 Эндрю Кейлоф).



28 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Витязь» №28 Александр Семин (№91 Александр Макеев).

27 мин — Отличный гол мог получиться у Эндрю Кейлофа, но Илья Ежов просчитал этот момент.

26 мин — Легионеры «Трактора» действуют на нервы вратарю «Витязя». Несколько бросков, но все мимо.

24 мин — Артем Швец-Роговой делал выход два в один и бросил мимо ворот. Опасно.

24 мин — Эндрю Кейлоф атаковал в упор с пятака, Ежов выручает.

Ник Бэйлен не вышел на второй период. В первой двадцатиминутке получил повреждение вследствие столкновения. Здоровья Нику!

22 мин — Алексей Кручинин неплохо воткнул в борт защитника «Витязя» и создал голевой момент у ворот Ильи Ежова.

21 мин — Бросок Александра Семина. Василий Демченко все видел и зафиксировал шайбу.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода:Броски: 13-24; Броски в створ: 9-13; Голы: 1-1; Вбрасывания: 9-11; Блокированные броски: 5-2; Силовые приемы: 4-4; Время в атаке: 03:37-05:51; Штраф: 2-4.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА



20 мин — «Витязь» вновь пытался атаковать ворота Василия Демченко.

19 мин — Очередной опасный момент у ворот «Трактора». Челябинцы перехватили игру у подмосковной команды.

17 мин — Игра перешла в зону челябинцев. Евгений Монс опасно действовал у ворот Демченко.

16 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

15 мин — Несколько опасных моментов. Демченко на месте. Шайба вышла из зоны челябинцев.

14 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №19 Кристиан Томас: удар клюшкой.

Очень хорошо слышна поддержка болельщиков и «Сектора А».

13 мин — «ВИТЯЗЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

12 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №89 Илья Карпухин (№9 Андрей Попов).

10 мин — Ессе Виртанен нанес опасный бросок по воротам Ильи Ежова.

Антону Глинкину сильно досталось от Стасенко, здоровья Антону!

10 мин — УДАЛЕНИЕ. «Витязь» №5 Николай Стасенко: опасная игра высоко поднятой клюшкой, 4 минуты

8 мин — Не поняли друг друга Василий Демченко и Илья Карпухин. К счастью, это не завершилось плохо для челябинцев.

7 мин — Глинкин вновь попытался атаковать ворота «Витязя», обводя защитников.

6 мин — Глинкин атаковал ворота со средней дистанции. Ежов отбил шайбу.

5 мин — Второй голевой момент подмосковной команды. Демченко на месте.



3 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Витязь» №93 Данила Моисеев (№15 Якуб Ержабек).

2 мин — «Витязь» перехватывают шайбу у челябинцев.



1 мин — Выиграли вбрасывание челябинцы. Сходу оказались в зоне соперника. Опасно было у ворот Ильи Ежова.



НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

НАЧАЛО МАТЧА

Звучит государственный гимн Российской Федерации.



Команды вышли на лед. Для проведения церемонии символического вбрасывания на лед приглашается глава Челябинской области, президент ХК «Трактор» Алексей Текслер.



Началось предматчевое шоу. Рэп-исполнитель Jahmal представляет новую хоккейную композицию.

Тренерские составы обеих команд уже определились с игровыми составами на сегодняшний матч.

Здравствуйте уважаемые любители хоккея. Сегодня, 2 сентября, сайт «Первый областной» приветствует болельщиков на первом для челябинской команды матче в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» открывает сезон дома, в Челябинске, где соперниками «черно-белых» станет подмосковный «Витязь». Прямая трансляция матча доступна на сайте 1obl.tv.

Отметим, что «Трактор» в текущее межсезонье сильно перезагрузился. Сменился руководящий состав клуба, тренерский состав, а также большая часть команды. Но и «Витязь» неплохо показал себя этим летом. Клуб пополнился несколькими новичками, а также команда показала достаточно результативную игру в товарищеских играх и на Кубке мэра Москвы, где «Витязь» разгромил действующего обладателя Кубка Гагарина — ЦСКА со счетом 5:0.

Как сложится сегодняшний матч? Узнаем вместе. Начало встречи — 18:50 по местному времени.

Отметим, что в сезоне КХЛ 2019/2020 капитаном «Трактора» будет трёхкратный чемпион мира, обладатель двух Кубков Гагарина Дмитрий Калинин. Ему же будет посвящён первый номер хоккейной программки.

Помогать Дмитрию Калинину и замещать его в случае отсутствия будут нападающие Антон Глинкин и Фёдор Малыхин, защитники Ник Бэйлен и Виталий Меньшиков.