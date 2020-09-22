«Трактор» принимает «Северсталь» на своей площадке. Текстовая трансляция

Этой игрой «черно-белые» завершают двухматчевую домашнюю серию.

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МАТЧ ЗАВЕРШЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

КОНЕЦ ИГРЫ



КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — Опасно находилась шайба в зоне ворот хозяев льда. Также затем шайба вновь улетела в штангу!

59 мин — Заменился голкипер «черно-белых» на шестого полевого игрока.

59 мин — Вновь спасает Иван Федотов челябинский «Трактор».

58 мин — «СЕВЕРСТАЛЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

57 мин — Сильно сейчас толкали Лукаша Седлака! Но еще одно удаление игроки «Северстали» не получили. Тем временем, закрепились челябинцы в чужой зоне.

56 мин — УДАЛЕНИЕ. «Северсталь» №8 Денис Вихарев, игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

56 мин — Набрасывал по воротам Подъяпольского Лоуренс Пилут. Задержал шайбу вратарь.

55 мин — «Трактор» до сих пор активно ведет игру в чужой зоне.

54 мин — Пытаются что-то изменить челябинцы. Пока ничего не выходит. Подкосила их эта неожиданная шайба.

53 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Северсталь» №60 Артем Гареев (№50 Андрей Алексеев)

53 мин — Пытался задержать шайбу Иван Федотов, но выскочила она из-под ловушки. И вовремя ее заметил игрок «Северстали». Это привело к голу.

52 мин — Теперь уже действительно челябинцы начали владеть игрой. Не выпускают они шайбу из зоны «Северстали». Очень мощная игра.

51 мин — Бросал Алексей Бывальцев по воротам Владислава Подъяпольского — чуть неточно.

50 мин — А здесь уже смогли немного активизироваться подопечные Анвара Гатиятулина. Только до сих пор нет голов. Не попадает по шайбе Гика после передачи Карпухина.

49 мин — Горячо сейчас возле ворот Ивана Федотова. Вновь и вновь выручает он свою команду. Даниилу Вовченко легко удалось бросить шайбу с пятка. Увидел все голкипер «Трактора».

48 мин — Роман Манухов мог сейчас забросить шайбу! Не хватило точности игроку челябинской команды.

47 мин — Ничего не могут сделать игроки «Северстали» в зоне «Трактора».

46 мин — Кодола бросал по воротам челябинцев из-под защитника. Только мимо.

45 мин — Бросал Косов с передачи Игоря Полыгалова! Но шайба застревает где-то в амуниции Владислава Подъяпольского, который и выручает свою команду.

44 мин — Наконец-то закрепились челябинцы в чужой зоне. Но пока все набросы от «Трактора» принимают на себя подопечные Андрея Разина.

43 мин — Немного прокатились по всей площадке команды. Без бросков. Кравцову оставляли шайбу, но пролетел Виталий мимо нее.

42 мин — Вновь каркас ворот спасает «Трактор»! Что творят игроки «Северстали»!

41 мин — Вторая остановка за минуту. Не могут никак начать разыгрываться команды.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после 2х периодов: Броски: 32-46 ; Броски в створ: 13-22 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 23-13 ; Блокированные броски: 12-9 ; Силовые приемы: 7-6 ; Время в атаке: 07:54-13:57 ; Штраф: 6-4



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА



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40 мин — Дмитрий Огурцов смог нанести ответный бросок по воротам Подъяпольского, чем заставил вступить его в игру.

39 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

39 мин — Очень напряженно сейчас возле ворот «Трактора». Прессингуют игроки «Северстали» челябинцев.

38 мин — Бросает Вовченко! Сильно, но очень неточно.

38 мин — Смогли выбросить шайбу из своей зоны игроки «Трактора». Вновь нужно начинать все заново череповчанам.

38 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №26 Роман Манухов, задержка клюшкой, 2 мин.

37 мин — Нацеленно бросал Адам Лишка по воротам Ивана Федотова. Заблокировал бросок челябинский голкипер. Опасно.

Анвар Гатиятулин, главный тренер «Трактора», берет тайм-аут

36 мин — Петунин набрасывал на ворота «Трактора»! Чтобы разрядить обстановку, челябинцам пришлось сделать проброс.

35 мин — Заряжал Огурцов! Но наготове были игроки «Северстали».

34 мин — Пока без опасных моментов. Игра проходит без бросков.

33 мин — Замечательно действуют сейчас «черно-белые»! Отличные передачи, расположение, как будто в большинстве. Вернули игру в свои руки в этот момент.

32 мин — Браво Ивану Федотову! Слишком много выручает сегодня свою команду голкипер «Трактора»! Не сдаются подопечные Андрея Разина.

31 мин — Не могут выйти череповчане из своей зоны. Но шайбой владеют именно они.

30 мин — Штанга выручает «Трактор»! Очень было опасно сейчас возле ворот хозяев льда, ведь шайба от броска Трубачева летела прямиком туда!!

29 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

29 мин — Вновь выручает Иван Федотов свою команду! Разгораются страсти на площадке, потолкались команды после свистка рефери.

29 мин — Отлично действует оборона челябинцев! Накрывает шайбу Федотов и помогает ему в этом вся четверка, ведь было очень опасно.

28 мин — Закрепились в зоне «Трактора» игроки «Северстали». Прессингуют они челябинцев. Пока был один бросок — справился Иван Федотов.

27 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №17 Вячеслав Основин, выброс шайбы, 2 мин.

27 мин — Наброс от Кары по воротам Федотова! Очень внимателен Иван и отбил щитком эту шайбу голкипер челябинцев.

26 мин — Потолкались игроки обеих команд у борта в зоне «черно-белых».

25 мин — Бывальцев выводит шайбу из зоны «Трактора» и сам идет на Владислава Подъяпольского. Но ушел слишком далеко и бросок вышел под очень острым углом. И мимо ворот.

24 мин — Очень хорошая передача от Бэйлена Томашу Гике. Только вот затем не попадают легионеры челябинской команды в створ ворот.

24 мин — Ловит бросок от Шарова Подъяпольский. Не опасно это было для голкипера гостей.

23 мин — Замечательно прошел Огурцов. Сам все сделал на пятаке, но вот в решающий момент помешали ему попасть по шайбе и забросить ее в ворота «Северстали».

22 мин — Оберг отнял шайбу и передал ее Пилуту. Это было довольно зрелищно. Но бросков пока не наблюдается.

21 мин — Мощный бросок по воротам Подъяпольского от связки Седлак-Гика. Жаль, что выше перекладины.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Еще фотографии от нашего корреспондента, находящего на месте событий!









Статистика 1-го периода: Броски: 14-23 ; Броски в створ: 8-10 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 10-6 ; Блокированные броски: 7-2 ; Силовые приемы: 3-5 ; Время в атаке: 04:03-06:26 ; Штраф: 2-4



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Косов передал шайбу Кравцову, который попытался нанести бросок в ближний угол ворот. Затем бросил Бэйлен и уже остановил игру Подъяпольский.

19 мин — Вновь активизировались череповчане в зоне команды Анвара Гатиятулина.

18 мин — Игра проходит без опасных моментов, команды тесно играют друг с другом.

Болельщики приветствуют Валерия Ничушкина, который присутствует на арене и болеет за родной клуб! Аве, легенда №43

17 мин — Лоуренс Пилут бежал к воротам «Северстали». Но у гостей были другие планы и остановили его проход.

16 мин — Абдул создал опаснейший момент на пятачке Федотова, игра остановлена.

15 мин — На протяжении долгого времени прессингуют череповчане хозяев льда. А Ник Бэйлен и Илья Карпухин очень долго не могут замениться из-за этого.

14 мин — Стараются игроки «Северстали» закрепиться в зоне «Трактора». Только вот активно действует оборона челябинцев.

Вот вам фото с матча от нашего фотокорреспондента!





13 мин — Горячо возле ворот «Северстали»! Завелись трибуны! Ловко играют Кравцов и Гика.

12 мин — Прострельная передача от Антона Лазарева на дальнюю штангу! Только вот не успел партнер по команде подбежать к шайбе, чтобы сделать добивание.

10 мин — Очень опасно сейчас было у ворот Федотова! Дважды спасает свою команду Иван от бросков игроков «Северстали».

9 мин — Отлично работает первое звено «Трактора»! Бэйлен, Гика, Кравцов. Отличные передачи, но пробить Подъяпольского пока невозможно.

9 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

8 мин — Провольнев бросил шайбу по воротам «Трактора», но попал в конек Основину и шайба вышла из зоны хозяев льда.

7 мин — Бросок верхом от защитника «Северстали» — неточно.

7 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №74 Виталий Кравцов, удар клюшкой, 2 мин.

6 мин — Что творят гости! В меньшинстве вышли на Ивана Федотова и смогли бросить! Очень горячо было возле ворот хозяев.

6 мин — «СЕВЕРСТАЛЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

6 мин — Очень активно действует большинство у «Трактора»! Но и отлично работает вратарь «Северстали», который действительно спасает свою команду.

5 мин — Опасный момент создавал Алексей Бывальцев! Но Владислав Подъяпольский все видел.

4 мин — УДАЛЕНИЕ. «Северсталь» №31 Александр Петунин, 2 мин, подножка.

4 мин — Упустили контр-выпад челябинцы!!! Один на один вышел игрок «Северстали» Капустин. Справился Федотов и спас свои ворота.

3 мин — Не удалось пока закрепиться «Трактор» в чужой зоне.

3 мин — УДАЛЕНИЕ: «Северсталь» №80 Егор Морозов, блокировка, 2 мин.

2 мин — Перехватил шайбу Ярослав Косов! И даже успел бросить, но очень не сильно — справился с броском Подъяпольский.

2 мин — Бросок в створ ворот Ивана Федотова. Отразил голкипер «Трактора» эту шайбу.

1 мин — Матч начался! игроки пока раскатываются по льду. Но «Северсталь» быстро закрепилась в зоне соперника.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

НАЧАЛО МАТЧА

Уже сыграл гимн России. И наш матч вот-вот начнется!

А вот и составы команд на сегодняшний матч:









Всем любителям хоккея добрый вечер! «Первый областной» начинает текстовую трансляцию очередного матча хоккейного клуба «Трактор». На этот раз «черно-белые» примут на своем льду череповецкую «Северсталь». К слову, эта игра завершает двухматчевую домашнюю серию челябинской команды.

Отметим, что на данный момент «Трактор» занимает шестую строчку в Восточной конференции. У них в активе 9 очков за 7 матчей.

Продолжат ли «черно-белые» радовать своих болельщиков? Что нового придумает Анвар Гатиятулин со своими подопечными? И наберет ли Виталий Кравцов очередные очки? Все это мы узнаем вместе с вами! Начало игры в 19:00 по челябинскому времени.