«Трактор» совершил обмен с подольским «Витязем»

Челябинский клуб получил нападающего Бывальцева и права на шведского форварда НХЛ.

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Сегодня, 9 мая, хоккейный клуб «Трактор» объявил о совершении обмена с подольским «Витязем». Теперь в Челябинск из Подмосковья переедет нападающий Алексей Бывальцев. А также «черно-белые» получили права на шведского форварда Понтуса Оберга, который в данный момент выступает за систему «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ. «Витязь» же получил денежную компенсацию.

26-летний форвард Алексей Бывальцев является уроженцем Магнитогорска. Карьеру в КХЛ начал в сезоне 2014/15 в «Адмирале» из Владивостока. Также выступал за хабаровский «Амур», где в сезоне 2017/18 провел свой лучший сезон, набрав по итогу 43 очка. Также являлся игроком питерского СКА и подольского «Витязя», где и заканчивал прошлый регулярный чемпионат.

Всего в КХЛ Бывальцев сыграл в 279 матчах, где набрал 110 очков, забив 40 шайб и отдав 70 передач. Он является бронзовым призером чемпионата России 2019.

А 26-летний Понтус Оберг, права на которого получил «Трактор», является уроженцем шведского Стокгольма. Профессиональную карьеру начинал в местном хоккейном клубе «Юргорден», который играет в высшем дивизионе чемпионата Швеции. Затем перешел в клуб «Ферьестад», с сезона 2016/17 играет в НХЛ. Первым клубом стал «Нэшвилл Предаторз», затем «Эдмонтон Ойлерз», «Анахайм Дакс», где в сезоне 2018/19 он провел лучший сезон, заработав 19 очков. Затем сыграл в «Миннесота Уайлд», и в данный момент выступает за систему «Торонто Мэйпл Лифс». Понтуст Оберг является обладателем золотой медали юниорского чемпионата мира до 16 лет.

Всего в НХЛ Оберг отыграл 135 матчей, где набрал 44 очка, забив 17 шайб и отдав 27 передач.