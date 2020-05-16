Челябинский «Трактор» стал лауреатом премии КХЛ

Хоккейный клуб уверенно победил в одной из номинаций.

Послушать 00:00

Обычно в мае КХЛ проводит ежегодный семинар по маркетингу и коммуникациям для профильных представителей клубов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Но в этом году из-за коронавируса его пришлось отменить, однако Лига всё равно отметила работу клубов. И челябинский «Трактор» не остался незамеченным.

Так, в номинации «Лучший кейс по работе со зрителями в неигровой день» единогласным победителем стал «Трактор» с проектом Traktor Weekend, в который вошли такие активности, как Traktor Night и «Матч всех звёзд».

«Во время Traktor Night хоккеисты команды и зрители участвовали в различных активностях в фойе арены. Мероприятие закончилось массовым катанием на льду арены, перетекающем в настоящую дискотеку. А „Матч всех звезд“ — это традиционный хоккейный матч лидеров челябинской команды и их болельщиков, означающий окончание сезона»,— рассказали в пресс-службе.

Отметим, что в данной номинации участвовало 11 команд.

Также КХЛ отметила работу клуба в организации празднования 72-летия «Трактора» в номинации «Лучшее предматчевое шоу». И это было действительно ярко: у главного входа были выставлены несколько танков, само предматчевое шоу было сделано в тему тизерного ролика с легионерами и боевой техникой, а из-под свода арены со специальным посланием к хоккеистам спустился талисман клуба — Медведь.

Кроме того, «Трактор» не обошёл и номинацию «Лучший клубный фотограф»: Павел Табарчук замкнул пятёрку лидеров КХЛ.