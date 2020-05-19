«Трактор» подписал контракт с Якобом Берглундом

Соглашение рассчитано на один год.

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Челябинский «Трактор» подписал контракт с шведским нападающим Якобом Берглундом. Соглашение между игроком и командой рассчитано на 1 год, информирует пресс-служба «чёрно-белых».



Комментируя подписание Якоба Берглунда директор «Трактора» Иван Савин подчеркнул, что нападающий практически сразу влился в уровень игры в КХЛ и показал всем свои сильные стороны. В качестве плюсов шведского игрока функционер назвал такие умение как отдать пас и забить гол.

«Это нападающий с хорошими габаритами и техникой, который к тому же универсален — может сыграть в атаке и с краю, и по центру. Причём одинаково хорошо. Для нас это важно, в составе „Трактора“ уже сейчас есть ряд сильных центральных нападающих, на этой позиции будет сильная конкуренция. Мы уделяем центральной линии особое внимание, стараемся её максимально укомплектовать, чтобы не возникло проблем по ходу сезона», — отметил Иван Савин.

Отметим, что Якоб Берглунд знаком любителям КХЛ по выступлениям за рижское «Динамо» и нижнекамский «Нефтехимик». Игра за латвийскую команду форвард провёл 8 матчей и набрал 4 очка, а в команде из Татарстана он за 44 игры заработал 26 результативных баллов.