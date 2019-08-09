«Трактор» сошьет самую большую джерси вместе с преданными фанатами

На хоккейном свитере будут размещены фамилии болельщиков.

5 сентября, в Челябинске, на домашнем матче «Трактора» против казанского «Ак Барса» под своды ледовой арены «Трактор» имени Валерия Константиновича Белоусова будет поднята самая большая хоккейная майка в России. Уникальность ее состоит в том, что на ней будут написаны фамилии всех болельщиков, которые приобрели полный абонемент на сезон.

И в течение всего Чемпионата 2019/20 джерси будет растянута над игровой площадкой. Как отмечают в пресс-службе ХК «Трактор», этот игровой свитер будет вдохновлять хоккеистов идти вперед и бороться за победу, радовать своих болельщиков.

Эта акция займет свое место в истории клуба «Трактор», а сам свитер замерят представители Книги рекордов России и внесут как достижение в свой список. Текущий рекорд держит «Автомобилист»: соседи по Уралу сшили хоккейную майку размером 7,14 на 3,76 метра.

Увидеть огромную хоккейную майку своими глазами в фойе ледовой арены «Трактор» можно будет уже 23 сентября, перед игрой с «Нефтехимиком».

После завершения сезона свитер займёт своё место в клубном музее.