Болельщиков «Трактора» после матчей будут развозить автобусы

Наталья Котова дала распоряжение организовать доставку людей от арены в вечернее время.

Сегодня, 12 августа, временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова на традиционном аппаратном совещании в администрации города дала поручение Максиму Кичееву, начальнику городского управления транспорта, организовать автобусные рейсы, которые будут развозить хоккейных болельщиков после вечерних игр в разные районы города.

«Начинается хоккейный сезон. Просьба организовать для болельщиков «Трактора» автобусы, которые смогли бы их развести в разные районы города после вечерних игр», — сказала Наталья Котова.

Полная информация о послематчевых автобусных рейсах будет предоставлена позднее.

Напомним, что регулярный чемпионат КХЛ сезона 2019/20 для «Трактора» начнется уже 2 сентября в Челябинске игрой с подмосковным «Витязем».