«Трактор» и «Металлург» разыграют Кубок губернатора Челябинской области

Южноуральское дерби состоится за «золото» турнира.

Сегодня, 13 августа, в 19:00 на ледовой арене «Трактор» в Челябинске начнется матч за «золото» Кубка губернатора Челябинской области между челябинским «Трактором» и магнитогорским «Металлургом».

Напомним, южноуральские команды имеют в своем активе по две победы в турнире: над череповецкой «Северсталью» и Сборной Кубка губернатора Челябинской области.

«Металлург» обыграл Сборную турнира со счетом 3:1, а у череповчан одержал победу с минимальным преимуществом — 2:1.

Хозяева соревнований — челябинский «Трактор», как и магнитогорцы, одолели «Северсталь» со счетом 2:1. А вот со Сборной Кубка губернатора Челябинской области они проявили себя гораздо лучше: итоговый результат встречи составил 5:2 в пользу «черно-белых».

Южноуральское дерби всегда собирает огромное количество болельщиков, и они получают заряд эмоций от каждого матча. Игры получаются зрелищными, с большим количеством опасных моментов, острых атак и красивых силовых приемов. Каждый житель Южного Урала неравнодушен к играм этих двух титанов хоккея Челябинской области.

Сможет ли чешский тренер магнитогорцев Йозеф Яндач со своей командой во второй раз выиграть Кубок губернатора Челябинской области, который они уже выигрывали в 2011 году? Или же латвийский специалист Петерис Скудра, главный тренер «черно-белых», придумает интересную тактику игры, чтобы вместе с командой повторить рекорды 2013 и 2016 годов и завоевать Кубок в третий раз?

Отметим, что именно во время этого матча, после второго периода матча «Трактор» — «Металлург» будет разыгран главный приз турнира — однокомнатная квартира с чистовой отделкой в жилом комплексе «Академ Riverside», и два дополнительных приза: годовой абонемент в фитнес-клуб и игровой свитер «Трактора» с автографами игроков.

Сегодня, в 19:00 начнется итоговая встреча «Трактора» и «Металлурга». Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте 1obl.tv и на телеканале ОТВ.