«Трактор» собрал более 450 тысяч рублей на помощь детям с ДЦП

Благотворительный аукцион прошёл после матча челябинцев с «Куньлунь Ред Стар».

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Челябинский «Трактор» собрал 457 000 рублей на благотворительном аукционе после матча «чёрно-белых» с «Куньлунь Ред Стар». Все вырученные деньги будут перечислены фонд «Подарок Ангелу», рассказали «Первому областному» в пресс-службе «Трактора».



Напомним, что матч против «Куньлуня» проходил в особенной атмосфере. Челябинцы вышли на лёд в необычной форме — номера хоккеистов, их фамилии и логотип «Трактора» были нанесены «Доброшрифтом». Также детскими рисунками сопровождалось предматчевое шоу, представление игроков, стартовых составов и вся игровая статистика. После игры состоялся аукцион, на котором все желающие смогли приобрести особую форму и помочь детям с ДЦП.

«Игровые свитера можно будет приобрести на благотворительном аукционе после матча, а все вырученные средства пойдут в помощь подопечным фонда „Подарок Ангелу“. Общая цель проекта и клуба — собрать средства на индивидуальные программы реабилитации детей с ДЦП и помощь их семьям»,— рассказали в пресс-службе «чёрно-белых».

Акция #Доброшрифт проходит по всей России. Её поддерживает не только челябинская команда, но и другие крупные компании в числе которых — «Яндекс», Nike, Pikabu, футбольные «Спартак», «Зенит», хоккейный «Салават Юлаев» и другие. Амбассадорами проекта выступают известные журналисты, музыканты, общественные деятели и блогеры по всей стране.

Добавим, что сама игра «Трактора» против «Куньлуня» закончилась со счётом 4:2 в пользу челябинцев. Дублями отличились Александр Авцин и Вячеслав Основин. Для «чёрно-белых» эта победа стала третьей подряд. Примечательно, что все матчи закончились с одинаковым счётом — 4:2.