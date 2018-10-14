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/ Челябинский «Трактор» может возглавить бывший тренер клуба «Торпедо»

Челябинский «Трактор» может возглавить бывший тренер клуба «Торпедо»

Латвийский специалист заявил о желании работать с командой «черно-белых».
сегодня в 09:58
  |  Хоккей

Петерис Cкудра может возглавить челябинский ХК «Трактор». Ранее мужчина занимал должность главного тренера «Торпедо», однако в апреле 2018 года покинул пост и команду нижегородцев. В интервью с цифровым спортивным изданием «Чемпионат» Скудра заявил, что уже давно готов к работе с командой «черно-белых».

Все болевые точки, все проблемы команды знаю и видел, регулярно смотрю и анализирую матчи КХЛ. Конечно, в «Тракторе» есть с кем работать и давать результат. Но дело за руководством, они принимают решение. — рассказал латвийский специалист.

Отметим, ранее пост главного тренера ХК «Трактор» занимал Герман Титов, однако 12 октября стало известно, что мужчина уходит в отставку по семейным обстоятельствам. Сейчас его место временно занял наставник «Челмета» Алексей Тертышный.

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