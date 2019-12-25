«Трактор» смог обыграть омский «Авангард»

Последняя шайба была заброшена в пустые ворота новичком челябинского клуба.

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Сегодня, 25 декабря, в Балашихе состоялся матч КХЛ, в котором встречались команды «Авангард» и «Трактор». Это была последняя выездная игра челябинцев в 2019 году.

Первый период прошел в острой борьбе и атаке. Было много бросков от обеих команд, здесь можно похвалить и вратарей — Ивана Федотова и Эмиля Гарипова. Но, все-таки, первую шайбу смогли забросить «черно-белые». На седьмой минуте игры довольно быстрыми движениями счет открыл Лукаш Седлак.

А вот на середине второго периода Вилле Покка смог забросить ответную шайбу в ворота челябинской команды. «Дожали» игроки «Авангарда» голкипера «черно-белых» Ивана Федотова, который героически справлялся с большим количеством бросков от омичей. И со счетом 1:1 завершилась вторая двадцатиминутка этого матча.

Но уже в третьем периоде смог отличиться Руслан Карлин. Но сначала судьи не сразу засчитали этот гол, а был взят видео-просмотр на правильность взятия. Показалось, что шайба была заброшена высоко поднятой клюшкой. Но по итогу, это не подтвердилось: хороший гол. Ближе к концу периода повреждение получил Никита Щербак. О его состоянии пока неизвестно. За две минуты до конца «Авангард» снял вратаря и заменил его на шестого полевого игрока. И это вновь, как и в прошлом матче, сыграло на руку челябинцам: ровно за минуту до конца шайбу в пустые ворота забросил новичок «Трактора» Вячеслав Основин. Игра в Балашихе завершилась со счетом 1:3 в пользу клуба из Челябинска.

Следующую игру «черно-белые» проведут дома. 27 декабря «Трактор» празднует свой День рождения и сыграет с московским «Спартаком».