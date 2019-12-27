«Трактор» отмечает свой День рождения игрой со «Спартаком»

Обе команды идут на серии побед.

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Сегодня, 27 декабря, в Челябинске состоится очередной матч КХЛ. На льду встретятся «Трактор» и «Спартак».

К слову, именно сегодня «черно-белые» празднуют свой День рождения и они подготовили для матча особую ретро-форму.

Также на данный момент оба клуба идут на серии побед: у «Спартака» — 4 выигрыша подряд, у «Трактора» — 3.

На данный момент клуб из Москвы идет на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В их активе 51 очко за 40 игр. Челябинцы же до сих пор «на дне» с 35-ю очками за 42 игры.

Что принесет эта игра? Какая из команд продолжит победную серию? Узнаем вместе с вами!

«Первый областной» проведет традиционную текстовую трансляцию встречи, а телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv покажут матч в прямом эфире. Начало в 19:00.