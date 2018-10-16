/ КХЛ. «Трактор» принимает на своем льду новосибирскую «Сибирь»

Новосибирский снеговик в гостях у челябинского белого медведя.

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ПЕРВЫЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

15 мин - «Трактор» в атаке. Бросок низом Никиты Никитина идет мимо цели. Затем бросок Кравцова отражен Денни Тейлором, и вторым темпом добивал Антон Глинкин, но на месте голкипер «Сибири».

14 мин - В большинстве «Трактор». Вбрасывание в зоне «Сибири» выигрывают челябинские хоккеисты. Расположились в зоне игроки «Трактора», но неточная передача. После отскока от клюшки игрока «Сибири» шайба уходит за пределы поля.

Первое удаление в матче. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты удален Дмитрий Саюстов, команда «Сибирь».

13 мин - Начинает атаку «Трактор». Бросок Ника Бейлена в сторону ворот, но шайба идет мимо.

12 мин - После нескольких опасных атак на старте матча, игра немного успокоилась. Сейчас бросал Ник Бейлен, но в самый момент броска у легионера челябинцев сломалась клюшка.

11 мин - И вновь с шайбой «Трактор», в зоне «Сибири». Удается новосибирцам перехватить инициативу в игре, но не надолго.

10 мин - Снова с шайбой игроки челябинской команды. «Трактор» играет матч с позиции силы, заставляя обороняться сибиряков.

9 мин - Теперь уже «Сибирь» в атаке, но ничего примечательного не смогли сделать новосибирцы. Шайба снова у игроков «Трактора», и Бергстрем мог открыть счет, но не сумел он переиграть Тейлора.

8 мин - Шайба в зоне «Трактора», но контролируют ее челябинцы. Кравцов выходит на свидание к Тейлору, проводит финт, обыгрывает вратаря, но не удается челябинскому игроку завести шайбу в пустой угол.

7 мин - Отсидевшись в обороне челябинцы провели несколько атак по воротам новосибирцев, а теперь и вовсе расположились в чужой зоне. С трудом, но справляется Дэнни Тейлор с угрозами со стороны «черно-белых».

6 мин - Тут же еще одна контратака. Рыбаков, Кокуев и Кравцов по очереди наносили броски с очень близкой дистанции, но сутолока у ворот не позволила челябинцам открыть счет.

5 мин - «Сибирь» в атаке, но игроки «Трактора» успешно обороняются. Контратака «Трактора», Лапенков бросал в дальний от Тейлора, но на месте американский легионер сибиряков.

4 мин - Переместилась игра в среднюю зону. «Трактор» активно встречает сибиряков уже на синей линии, однако удается «Сибири» зайти в зону челябинцев и нанести бросок. После вбрасывания, Логинов вновь бросает в сторону Демченко, наш вратарь надежен.

3 мин - Теперь уже «Сибирь» в позиционной атаке, но она оказывается безуспешной, неточный пас в средней зоне, перехват от сибиряков и первый бросок по воротам Демченко. Челябинский вратарь в игре.

2 мин - Продолжается атака «Трактора», однако новосибирцы быстро перехватывают шайбу. Однако, челябинцы вновь с шайбой и наносят второй бросок по воротам Тейлора.

1 мин - Стартовое вбрасывание выигрывают «черно-белые». Челябинцы тут же входят в зону гостей, где проводят пару неприятных набросов. Первый прицельный бросок совершает Александр Шинин, в игре Дэни Тейлор.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД.

НАЧАЛО МАТЧА.

Перед началом матча под своды арены «Трактор» поднимают именной стяг Владмира Пыжьянова. Теперь фамилия прославленного ветерана и номер 8 будут закреплены под куполом арены.

Команды выходят на лед, до начала матча осталось совсем немного. Сейчас прозвучит гимн России.

Составы команд на сегодняшний матч:

«Трактор»:

Вратарь: Демченко.

Бэйлен–Никитин; Бергстрем-Щехура-Энлунд.

Вторая пятерка: Рясенский-Шинин; Лапенков-Полыгалов-Глинкин.

Третья пятерка: Исаев-Бородкин; Кравцов-Рыбаков-Кокуев.

Четвертая пятерка: Хлыстов; Шаров-Стоа-Шолохов; Ерофеев.





«Сибирь»:

Вратарь:Тейлор.

Первая пятерка: Логинов-Алексеев; Саюстов-Дугин-Бертран.

Вторая пятерка: Савченко-Воробей; Казаков-Комаров-Михайлов.

Третья пятерка: Морозов-Демидов; Яковлев-Романцев-Шаров.

Четвертая пятерка: Наумов-Игнатович; Пешехонов-Бодров-Ткаченко.

Добрый день, уважаемые читатели 1obl.ru! Сегодня, 16 октября челябинский «Трактор» сыграет против «Сибири» из Новосибирска. Этот матч станет первым в роли главного тренера для Алексея Тертышного, который принял команду после отставки Германа Титова.

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. «Трактор» имеет в своем активе 13 очков и занимает 10 место в таблице восточной конференции КХЛ, тогда как в активе «Сибири» 7 очков и последнее место восточной конференции. Однако, не стоит недооценивать сегодняшнего соперника челябинцев. «Сибирь» позавчера, 14 октября обыграла магнитогорский «Металлург» и может дать бой челябинским хоккеистам.



