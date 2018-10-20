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/ Победой над омичами завершил серию домашних игр «Трактор»

Победой над омичами завершил серию домашних игр «Трактор»

«Авангард» проиграл со счетом 2:1.

вчера в 20:26
  |  Хоккей

Началась игра очень мощно. «Авангард» буквально с первых секунд начал атаковать ворота «черно-белых», однако Василий Демченко достойно отражал все броски соперников. Распечатать ворота противника омичам в первом периоде не удалось.

Во втором периоде картина не изменилась. Первая шайба была заброшена только на 25-й минуте матча, ее забросил 71-й номер «черно-белых» Игорь Полыгалов, отлично сыгравший в связке с Энлундом и Шаровым. 1:0.

А вот третья двадцатиминутка стала для «Трактора» настоящим испытанием. Челябинцы оборонялись, однако гости в режиме нон-стоп пытались спасти встречу, нанося огромное количество бросков. На 50-й минуте матча один из них все-таки увенчался успехом. «Авангард» сравнял счет. 1:1.

Исход игры решил овертайм. Буквально через минуту после начала успешная атака Александра Шарова и Игоря Полыгалова принесла результат. Счет 2:1. «Трактор» обыграл омичей и подарил всем болельщикам позитивные эмоции.

Отметим, следующая игра «Трактора» состоится 23 октября в 21:00. В этот раз «черно-белые» с ХК «Северсталь».

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