/ Челябинский «Трактор» упустил победу в последний момент

До овертайма счет был ровным, однако после гости забили еще одну шайбу, обыграв «черно-белых».

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Матч «Трактора» и «Барыса», как и все 9 сегодняшних игр чемпионата КХЛ, начался с минуты молчания. В память о жертвах трагедии в Керчи. Число погибших при стрельбе увеличилось до 21, в числе них — один челябинец.

А затем началась игра. «Барыс» в первом периоде шел очень уверенно, раз за разом атакую владения челябинцев. Однако после контратаки Александра Шарова, который, точно бросив низом, забил шайбу. 1:0. Затем «Трактор» продолжил активную атаку соперников, но все было безрезультатно

После — форвард «Барыса» сравнял счет, но «черно-белые» вновь атаковали соперника, забросив в его ворота еще 2 шайбы. За минуту до второго перерыва «Трактор» контраковал. Счет стал 4:2.

В третьем периоде челябинская команда не давала опасным нападающим гостей вырваться вперед, однако в конце трети Джесси Блэкер несильным броском от синей линии застал врасплох голкипера — 4:3. После Мэттью Фрэттин добил еще одну шайбу в сетку — 4:4.

Овертайм тоже закончился не в пользу хозяев. Так, Василий Демченко отразил шайбу в сторону, но соперник «расстрелял» угол ворот — 4:5.

Отметим, домашняя серия «Трактора» закончится 20 октября. Команда «черно-белых» сыграет с омским «Авангардом». Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.