/ «Трактор» назначил нового ассистента главного тренера

Им стал бывший голкипер сборной Беларуси Андрей Мезин.

Бывший голкипер сборной Беларуси Андрей Мезин вошёл в тренерский штаб «Трактора». 44-летний специалист занял пост ассистента главного тренера, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Трактор». Ранее спортсмен работал тренером в минском «Динамо».

Отметим, ранее Андрей Мезин трижды участвовал в Олимпиадах в качестве игрока, а также несколько раз становился лучшим хоккеистом Беларуси. В спортивной копилке спортсмена числится защита цветов «Ак Барса», СКА, «Салавата Юлаева», магнитогорского «Металлурга», минского «Динамо», «Трактора» и «Авангарда». Помимо того, в сезоне-2012/2013 вместе с «Трактором» хоккеист стал серебряным призером чемпионата КХЛ.

Напомним, ранее хоккейный клуб покинул Герман Титов. Мужчина оставил пост главного тренера «Трактора», уйдя в отставку по личным причинам. Исполняющим обязанности после был назначен Алексей Тертышный.