Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.4 -0.13 75.65 -0.27
Челябинск
сейчас
 
+4 °C
завтра
 
+4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Трактор» назначил нового ассистента главного тренера

«Трактор» назначил нового ассистента главного тренера

Им стал бывший голкипер сборной Беларуси Андрей Мезин.
сегодня в 11:01
  |  Хоккей

Бывший голкипер сборной Беларуси Андрей Мезин вошёл в тренерский штаб «Трактора». 44-летний специалист занял пост ассистента главного тренера, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Трактор». Ранее спортсмен работал тренером в минском «Динамо».

Отметим, ранее Андрей Мезин трижды участвовал в Олимпиадах в качестве игрока, а также несколько раз становился лучшим хоккеистом Беларуси. В спортивной копилке спортсмена числится защита цветов «Ак Барса», СКА, «Салавата Юлаева», магнитогорского «Металлурга», минского «Динамо», «Трактора» и «Авангарда». Помимо того, в сезоне-2012/2013 вместе с «Трактором» хоккеист стал серебряным призером чемпионата КХЛ.

Напомним, ранее хоккейный клуб покинул Герман Титов. Мужчина оставил пост главного тренера «Трактора», уйдя в отставку по личным причинам. Исполняющим обязанности после был назначен Алексей Тертышный.

Хоккей
Челябинский «Трактор» по буллитам обыграл «Сибирь»
  
16.10.2018
Челябинский «Трактор» по буллитам обыграл «Сибирь»
Хоккей
КХЛ. «Трактор» принимает на своем льду новосибирскую «Сибирь»
16.10.2018
КХЛ. «Трактор» принимает на своем льду новосибирскую «Сибирь»
Хоккей
КХЛ. Челябинский «Трактор» начинает домашнюю серию матчем с «Сибирью»
16.10.2018
КХЛ. Челябинский «Трактор» начинает домашнюю серию матчем с «Сибирью»
Хоккей
Бывший вратарь «Трактора» может вернуться в команду
15.10.2018
Бывший вратарь «Трактора» может вернуться в команду
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
«Невидимого» пешехода сбили темным вечером в центре Челябинска
  
сегодня в 12:03
«Невидимого» пешехода сбили темным вечером в центре Челябинска
Происшествия
Чупакабра? Неизвестное животное обескровило уток в Магнитогорске
сегодня в 11:59
Чупакабра? Неизвестное животное обескровило уток в Магнитогорске
Происшествия
Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Златоусте
  
сегодня в 11:27
Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Златоусте
Общество
Будущие «Лидеры России» могут перенять опыт спикера Совета Федерации
сегодня в 11:14
Будущие «Лидеры России» могут перенять опыт спикера Совета Федерации
Общество
Минутой молчания и возложением цветов почтили память жертв керченской трагедии
сегодня в 11:05
Минутой молчания и возложением цветов почтили память жертв керченской трагедии
Хоккей
«Трактор» назначил нового ассистента главного тренера
сегодня в 11:01
«Трактор» назначил нового ассистента главного тренера
Общество
Ленинградский мост разберут в следующем году
сегодня в 10:14
Ленинградский мост разберут в следующем году
Общество
Чемпионат «Абилимпикс — Южный Урал 2018» стартовал в Челябинске
сегодня в 09:52
Чемпионат «Абилимпикс — Южный Урал 2018» стартовал в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6