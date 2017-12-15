/ Гол и передача челябинца Войнова помогли России одолеть Швецию

«Красная машина» начала очередной этап Еврохоккейтура с победы.

Накануне вечером, 14 декабря, сборная России по хоккею начала свой путь на очередном этапе Еврохоккейтура с победы над командой Швеции. В середине первого периода Фредрик Петтерссон хлестким броском с ползоны оставил не у дел голкипера сборной и «Металлурга» Василия Кошечкина, отправив шайбу над его плечом. Уже через пару минут команда Олега Знарка сравняла счет. Челябинский защитник СКА и сборной Вячеслав Войнов сыграл на своего партнера по клубу Сергея Калинина, тот продрался через половину площадки и точно бросил в ближнюю «девятку».

Во втором периоде Вячеслав Войнов отличился уже сам - ему удался удар почти от синей линии. Финальную точку в матче поставил еще один игрок СКА - Никита Гусев. Он реализовал буллит. Итоговый счет - 3:1, следующую встречу команда Знарка проведет 16 декабря против канадцев.

