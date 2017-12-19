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Смотрите встречу ЦСКА и «Трактора» на 1obl.tv

Челябинцы попытаются взять реванш за разгромное поражение в родных стенах.
сегодня в 09:56
  |  Хоккей

Сегодня, 19 декабря, «Трактор» возобновляет свое участие в регулярном розыгрыше КХЛ после перерыва на Еврохоккейтур. Челябинцы отправились на короткий двухматчевый выезд, первая остановка в Москве. «Черно-белые» сыграют с одними из лидеров Лиги — с ЦСКА.

Прошлая встреча с «армейцами» запомнилась абсолютным превосходством москвичей, счетом 0:3 и фееричным флеш-интервью во время перерыва. И теперь челябинцам нужно сделать все возможное, чтобы реабилитироваться за то поражение. Сделать это будет непросто — ЦСКА последний раз уступил 5 ноября, выиграв после этого 11 встреч подряд с общим счетом 35:8. «Трактор», к сожалению, такими сериями своих болельщиков не радовал, чередуя победы и поражения.

Удастся ли «черно-белым» взять реванш и одолеть грозного соперника, смотрите в разделе «Онлайн ТВ». Начало прямой трансляции в 21:30 по челябинскому времени.

«Трактор» — ЦСКА
Игры: 41 vs 39
Очки: 62 vs 93
Голы: 91 vs 127
Пропущенные шайбы: 96 vs 57
Количество бросков: 1156 vs 1355
Процент реализации бросков: 7.87 vs 9.37
Процент реализации большинства: 20.6 vs 19.9
Процент нейтрализации меньшинства: 77.4 vs 83.8
Штраф: 350 vs 549

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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