/ Смотрите встречу ЦСКА и «Трактора» на 1obl.tv

Челябинцы попытаются взять реванш за разгромное поражение в родных стенах.

Сегодня, 19 декабря, «Трактор» возобновляет свое участие в регулярном розыгрыше КХЛ после перерыва на Еврохоккейтур. Челябинцы отправились на короткий двухматчевый выезд, первая остановка в Москве. «Черно-белые» сыграют с одними из лидеров Лиги — с ЦСКА.



Прошлая встреча с «армейцами» запомнилась абсолютным превосходством москвичей, счетом 0:3 и фееричным флеш-интервью во время перерыва. И теперь челябинцам нужно сделать все возможное, чтобы реабилитироваться за то поражение. Сделать это будет непросто — ЦСКА последний раз уступил 5 ноября, выиграв после этого 11 встреч подряд с общим счетом 35:8. «Трактор», к сожалению, такими сериями своих болельщиков не радовал, чередуя победы и поражения.

Удастся ли «черно-белым» взять реванш и одолеть грозного соперника, смотрите в разделе «Онлайн ТВ». Начало прямой трансляции в 21:30 по челябинскому времени.

«Трактор» — ЦСКА

Игры: 41 vs 39

Очки: 62 vs 93

Голы: 91 vs 127

Пропущенные шайбы: 96 vs 57

Количество бросков: 1156 vs 1355

Процент реализации бросков: 7.87 vs 9.37

Процент реализации большинства: 20.6 vs 19.9

Процент нейтрализации меньшинства: 77.4 vs 83.8

Штраф: 350 vs 549