«Трактор» готовится переподписать 6 молодых воспитанников на улучшенных условиях

Челябинский клуб проводит политику сохранения своих кадров.

Челябинский хоккейный клуб ХК «Трактор» в ближайшем будущем намерен предложить своим молодым воспитанникам контракты на улучшенных условиях. Эта инициатива касается игроков системы клуба, которые активно привлекаются к команде мастеров, часть из них заиграна за различные сборные России.



В ближайшее время «Трактор» намерен подписать новые соглашения с шестью молодыми перспективными игроками на более выгодных для ребят условиях. Наш Клуб продолжает политику сохранения своих воспитанников. Данный вопрос отдельно выносился на обсуждение с президентом «Трактора» Борисом Дубровским, получил одобрение и дополнительные финансовые средства на эти цели. — прокомментировал генменеджер ХК «Трактор» Евгений Губарев.

С кем именно будут улучшены контракты — не уточняется.