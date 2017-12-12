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/ «Трактор» готовится переподписать 6 молодых воспитанников на улучшенных условиях

«Трактор» готовится переподписать 6 молодых воспитанников на улучшенных условиях

Челябинский клуб проводит политику сохранения своих кадров.
сегодня в 16:53
  |  Хоккей
Челябинский хоккейный клуб ХК «Трактор» в ближайшем будущем намерен предложить своим молодым воспитанникам контракты на улучшенных условиях. Эта инициатива касается игроков системы клуба, которые активно привлекаются к команде мастеров, часть из них заиграна за различные сборные России.

В ближайшее время «Трактор» намерен подписать новые соглашения с шестью молодыми перспективными игроками на более выгодных для ребят условиях. Наш Клуб продолжает политику сохранения своих воспитанников. Данный вопрос отдельно выносился на обсуждение с президентом «Трактора» Борисом Дубровским, получил одобрение и дополнительные финансовые средства на эти цели. — прокомментировал генменеджер ХК «Трактор» Евгений Губарев.
С кем именно будут улучшены контракты — не уточняется.
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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