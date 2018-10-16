/ Челябинский «Трактор» по буллитам обыграл «Сибирь»

Первая победа Алексея Тертышного в качестве главного тренера.

Со счетом 2:1 закончилась встреча между челябинским «Трактором» и «Сибирью» из Новосибирска. Отметим, что для выявления победителя командам потребовалось сыграть овертайм.

Счет в матче был открыт в конце второго периода. Александер Бергстрем подставил клюшку под бросок Евгения Лапенкова и вывел «Трактор» вперед. Новосибирцы забросили в ответ лишь в середине третьего периода, когда после броска Николая Демидова, шайба отскочила от Максима Казакова в угол ворот Василия Демченко.

60 игровых минут не выявили победителя. Командам пришлось играть овертайм, где челябинцы большую часть времени провели в меньшинстве. Однако «черно-белые» выстояли и перевели игру в серию буллитов, где, благодаря точным броскам Антона Глинкина, Ника Бейлена и Игоря Полыгалова, смогли выиграть встречу.

Следующий матч «Трактор» проведет в четверг, 18 октября. Соперником челябинцев станет «Барыс» из Астаны. Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.