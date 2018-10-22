/ Защитник «Трактора» стал отцом

У Артема Бородкина родился сын.

В семье нападающего «Трактора» Артема Бородкина и его жены Ольги пополнение. Форвард стал отцом. О знаменательном событии в жизни игрока сообщила пресс-служба челябинской команды.

У нас просто потрясающие новости — сегодня у Артема и Ольги Бородкиных родился сын, которого они решили назвать Арсением! Пусть малыш растет здоровым, крепким, любознательным и счастливым! — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ХК «Трактор».

Сообщение о рождении Арсения появилось и в инстаграме жены Артема, Ольги. На фотографии нападающий держит новорожденного сына.

+1 в нашем семействе! Благодарю тебя, Вселенная! Арсений Артёмович, мы тебя очень ждали! P.S. По поводу того как сын дождался папу в его выходной день — это отдельная волшебная история. — написала Ольга Бородкина на своей странице в Instagram.

Отметим, что Артем Бородкин является воспитанником «Трактора» и защищает команду с сезона 2013−2014. За время игры среди «черно-белых» защитник набрал 38 очков при показателе полезности «+15» и 120 минутах штрафа. В прошлом сезоне хоккеист стал бронзовым призером КХЛ в составе челябинского клуба.