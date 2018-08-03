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/ Три безответные шайбы привели челябинский «Трактор» к победе в товарищеском матче

Три безответные шайбы привели челябинский «Трактор» к победе в товарищеском матче

20-летний Владислав Сухачев оформил «сухарь».
сегодня в 16:27
  |  Хоккей

Команда «Трактор» одержала первую победу в контрольном матче против череповецкой «Северстали». Исход игры решился в основное время. Трактор за три двадцатиминутки сумел взять створ ворот соперника трижды. При этом молодой голкипер «черно-белых» оказался надежен, 20-летний Владислав Сухачев не пропустил ни разу.

Забросить по шайбе удалось поочередно хоккеистам из первых трех звеньев «Трактора», в составе победителей отличились Игорь Исаев, Пол Щехура и Артем Бородкин. Для соперника этот матч стал вторым проигранным на ноль.

Уже сегодня челябинцы отправятся домой. Впереди у игроков завершение предсезонных сборов и подготовка к Кубку губернатора. Турнир пройдет с 14 по 18 августа в ледовой арене «Трактор». Продажа билетов уже открыта. Южноуральское дерби пройдет в необычном формате. 15 августа на матче «Трактора» и «Металлурга» Евгений Кузнецов представит Кубок Стэнли. Сама игра будет благотворительной, все сборы от нее направят на поддержку детской школы.

14 августа

15:00 «Салават Юлаев» vs «Металлург»

19:00 «Трактор» vs «Авангард»

15 августа

15:00 «Авангард» vs «Салават Юлаев»

19:00 «Трактор» vs «Металлург»

17 августа

15:00 «Металлург» vs «Авангард»

19:00 «Трактор» vs «Салават Юлаев»

18 августа

13:00 Матч за 3-е место

17:00 Матч за 1-е место

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