/ Три безответные шайбы привели челябинский «Трактор» к победе в товарищеском матче

Команда «Трактор» одержала первую победу в контрольном матче против череповецкой «Северстали». Исход игры решился в основное время. Трактор за три двадцатиминутки сумел взять створ ворот соперника трижды. При этом молодой голкипер «черно-белых» оказался надежен, 20-летний Владислав Сухачев не пропустил ни разу.
Забросить по шайбе удалось поочередно хоккеистам из первых трех звеньев «Трактора», в составе победителей отличились Игорь Исаев, Пол Щехура и Артем Бородкин. Для соперника этот матч стал вторым проигранным на ноль.
Уже сегодня челябинцы отправятся домой. Впереди у игроков завершение предсезонных сборов и подготовка к Кубку губернатора. Турнир пройдет с 14 по 18 августа в ледовой арене «Трактор». Продажа билетов уже открыта. Южноуральское дерби пройдет в необычном формате. 15 августа на матче «Трактора» и «Металлурга» Евгений Кузнецов представит Кубок Стэнли. Сама игра будет благотворительной, все сборы от нее направят на поддержку детской школы.
14 августа
15:00 «Салават Юлаев» vs «Металлург»
19:00 «Трактор» vs «Авангард»
15 августа
15:00 «Авангард» vs «Салават Юлаев»
19:00 «Трактор» vs «Металлург»
17 августа
15:00 «Металлург» vs «Авангард»
19:00 «Трактор» vs «Салават Юлаев»
18 августа
13:00 Матч за 3-е место
17:00 Матч за 1-е место