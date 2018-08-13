/ Челябинская пловчиха стала чемпионкой Европы

Витолина Симонова выиграла медаль в командной эстафете.

Воспитанница челябинской СШОР № 7 Виталина Симонова завоевала «золото» Чемпионата Европы по плаванию в комбинированной эстафете 4×100 метров. В соревнованиях она участвовала в составе сборной России. Спортсменки показали лучшее время в 3 минуты 54,22 секунды, опередив датчанок. Для чемпионки по плаванию этот старт стал еще одним этапом подготовки к Олимпийским Играм.

Первое ощущение после победы: счастье, эйфория. Я не могла поверить в случившееся, просто сделала своё дело, как и любой член команды, и получился общий отличный результат. Это ещё один опыт перед самым главным стартом на Олимпийских Играх. Атмосфера в команде просто великолепная, думаю что членами команды были достигнуты наивысшие результаты на сегодняшний день, все выложились по полной. Результат с моей стороны был показан хороший, есть куда расти, тренируемся дальше. Спасибо большое за поддержку со стороны Челябинской области, Министра спорта Одера Леонида Яковлевича, моему спонсору Роготовскому Леониду Григорьевичу и конечно же моему тренеру Ильину Александру Михайловичу. — рассказала Виталина Симонова сайту «Первый областной».

Стоит отметить, что Чемпионат Европы по летним видам спорта впервые проходил в объединённом формате. Ранее ещё один спортсмен из Челябинска — прыгун с шестом Тимур Морунов — завоевал серебряную медаль. Всего на Чемпионате Европы по плаванию сборная России завоевала 31 золотую медаль, заняв первое место в общекомандном зачёте.