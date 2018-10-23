/ КХЛ. «Трактор» в гостях у «Северстали»

Челябинские хоккеисты начинают третью выездную серию матчей.

4:0

ТРЕТИЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

58 мин - В зоне хозяев «Трактор». Желдаков бросает низом, Доминик Фурх в игре.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Игорь Гераськин, команда «Северсталь».

57 мин - Челябинцы всеми силами идут в зону хозяев. Позиционная атака не приносит успеха. Более того, ошибается игрок «Трактора» на синей линии, и Игорь Гераськин делает счет 4:0

56 мин - Бросок Антона Глинкина верхом, Фурх эффектно ловит шайбу ловушкой.

55 мин - Шолохов, вводит шайбу в зону, набрасывает ее на пятак, но все под контролем у защитников хозяев. Сейчас задача игроков «Северстали» - максимально упростить игру и сохранить «сухарь» для Доминика Фурха.

«СЕВЕРСТАЛЬ» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

54 мин - Стоа, с шайбой входит в зону, переводит игру на противоположный фланг, затем бросает Ник Бейлен, но так и не удалось пробить Фурха.

53 мин - Расставились игроки «Трактора» в зоне хозяев. Бросок Кравцова, шайба идет выше.

УДАЛЕНИЕ. Зы нарушение численного состава на 2 минуты наказана команда «Северсталь». Штраф отбывает Максим Рыбин.

53 мин - Судья фиксирует нарушение численного состава у «Северстали».

52 мин - Игроки «Северстали» организовали атаку в несколько темпов. Монаков, бросал по воротам Демченко, на месте вратарь «Трактора».

51 мин - Несколько бросков от Ника Бейлена, на которые без проблем реагирует Доминик Фурх. В ответ, игрок хозяев бросал низом, надежен Демченко.

50 мин - Вбрасывание в зоне гостей выиграли челябинцы, после чего начали собственную атаку, которая, правда, закончилась так и не начавшись. Однако удалось челябинцам закрепиться в зоне «Северстали».

49 мин - Череповчане начинают «сушить» игру, в попытках сохранить счет. Челябинцы же пытаются сломать обороны хозяев.

48 мин - Игроки «Северстали» совершают наборы на ворота Демченко практическим из своей зоны, нагружая работой вратаря челябинцев.

47 мин - Опасный наброс на ворота Фурха. Райан Стоа закрывал видимость вратарю хозяев, но шайба ушла мимо.

47 мин - Ник Бейлен бросал от синей линии, Доминик Фурх отбивает шайбу перед собой, а затем прижимает ее ловушкой ко льду. Коммерческая пауза, игра остановлена.

46 мин - Начинают челябинцы свою атаку, но инициативу в матче вновь перехватывают хозяева. Сейчас «Северсталь» в зоне гостей.

45 мин - Начинает атаку из-за ворот Игорь Исаев. Длинная передача под синюю линию хозяев, судья фиксирует проброс. После вбрасывания, опасный бросок наносит Артурс Кулда, без результата.

44 мин - С шайбой челябинцы, но перехватывают ее череповчане, после чего шайба уходит за пределы поля. Вбрасывание в средней зоне остается за игроками «Северстали», но быстро перехватывают инициативу игроки «Трактора».

43 мин - Вновь хозяева в атаке. Опасный выход Бойчака доставляет небольшие трудности для обороны «Трактора».

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Евгений Григоренко, команда «Северсталь».

42 мин - Длинная передача Желдакова на Кравцова, которую перехватывают игроки «Северстали». После следует бросок Евгения Григоренко и счет в матче становится 3:0 в пользу череповчан.

41 мин - Стартовое вбрасывание третьего периода выигрывают игроки «Трактора». И тут же челябинцы вводят шайбу в зону хозяев, где начинается упорная борьба у борта. Наброс на ворота Фурха, вратарь накрывает шайбу ловушкой.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.



А вот так забрасывались шайбы во втором периоде. Напомним, отличились Константин Корнеев и Иван Захарчук. К сожалению для болельщиков «Трактора» оба гола были забиты именно в ворота Василия Демченко.

Статистика 2-го периода: Броски: 20-15; Броски в створ: 10-6; Голы: 2-0; Вбрасывания: 8-7; Блокированные броски: 3-7; Силовые приемы: 10-7; Штраф: 4-6.



ОКОНЧАНИЕ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин - Более того, череповчанам удалось создать еще один опасный момент, но надежны защитники «Трактора». А ответ, Ник Бейлен, вместе с сиреной об окончании периода бросал по воротам Доминика Фурха, чешский вратарь череповчан на месте.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Иван Захарчук, команда «Северсталь».

40 мин - Бросает по воротам челябинцев от синей линии Иван Захарчук, Василий Демченко бессилен.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин - «Северсталь» в зоне гостей. Идет игра у бортов, после которой удается челябинцам перехватить шайбу.

38 мин - Йонас Энлунд из под игрока бросал по воротам Фурха, но шайба вновь идет мимо ворот. Челябинцы в атаке, однако шайба переходит к череповчанам, которые попытались организовать контратаку.

37 мин - В позиционной атаке «Трактор», наброски на ворота, шайба идет мимо цели. Ответную атаку попытались организовать игроки «Северстали», но нейтрализовали угрозу челябинцы.

36 мин - Опасная контратака череповчан, и только игра Василия Демченко в шпагате не позволяет шайбе пройти за линию ворот. Секундами ранее, повреждение в игровом эпизоде получил Александр Шаров. Кроме того отметим, что не играет Пол Щехура. Форвард покинул площадку еще в первом периоде и до сих пор не вышел на лед.

35 мин - Виталий Кравцов делал прострел, но шайба попала в защитника «Северстали» и уходит за пределы площадки. Коммерческая пауза, игра остановлена.

34 мин - Ничего не смогли создать челябинцы, но сейчас, в равных составах, они пробуют начать позиционную атаку. и вновь, строго и надежно играют череповчане.

«СЕВЕРСТАЛЬ» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

33 мин - Очень строго играют в защите хозяева, челябинцы пока не нанесли ни одного броска по воротам Фурха в этом большинстве.

32 мин - Не получается пока у челябинцев закрепиться в зоне хозяев, более того, за счет активного прессинга «Северсталь» отбрасывает шайбу в сторону владений Демченко.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Денис Куляш, команда «Северсталь».

32 мин - Первое удаление в составе хозяев. Денис Куляш подсек Антона Глинкина.

31 мин - Пытаются челябинцы начать свою атаку, но активный прессинг чередован не дает этого сделать. Тем временем, обе команды играют в полных составах.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Константин Корнеев, команда «Северсталь».



30 мин - Выход один на один Корнеева, раскачивает защитник хозяев Василия Демченко и открывает счет в матче.

ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ. За удар соперника клюшкой удалены: Игорь Полыгалов у «Трактора» и Руслан Карлин у «Северстали».

29 мин - Еще одно удаление в матче, на этот раз обоюдное.

28 мин - Опасно атакуют череповчане, но выдерживают их натиск игроки «Трактора». Отметим, что сейчас «Северсталь» играет активнее «Трактора».

«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

27 мин - Продолжается большинство хозяев, но Игорь Полыгалов перехватывает шайбу и выводит ее из зоны. Далее Нона с Энлунд мог выйти один на один с Фурхом, но успели защитники хозяев сомкнуть коридор.

26 мин - Вновь череповчане в большинстве. Наброс Куляша, шайба идет выше ворот, после чего роки «Северстали» начинают позиционную атаку.

УДАЛЕНИЕ. За задержку клюшки соперника на 2 минуты удален Александр Рыбаков, команда «Трактор».

25 мин - Удалось челябинцам успокоить игру после выхода со скамейки Марселя Шолохова, но вновь удаление у «Трактора».

«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

24 мин - Выиграли вбрасывание хозяева и снова расположились в зоне. Опасно играет «Северсталь», но пока без бросков. Однако, Юньков, опасно вышел из-за ворот, Демченко снова на месте.

23 мин - Расставились в зоне «Трактора» хозяева. Неспешно они водят шайбу по зоне, опасный бросок Максима Рыбина, Василий Демченко успевает сомкнуть щитки.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника руками на 2 минуты удален Марсель Шолохов, команда «Трактор».

23 мин - Опасный выход к ворсам от игрока «Северстали», и удалось хозяевам заработать удаление.

22 мин - Игра совсем ненадолго переместилась в зону гостей, где ее перехватил Антон Глинки, но, при входе в зону «Северстали» судья зафиксировал офсайд. После вбрасывания хозяева завладели шайбой, вбросили ее в зону, где ее перехватил Игорь Исаев.

21 мин - Череповчане активно начинают вторые двадцать минут игры, но шайба быстро походит к челябинцам. Энлунд пытался пройти в зону хозяев по центру, но защитники «Северстали» не дали этого сделать.

21 мин - Игроки обеих команд на льду. Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Северстали».

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 13-11; Броски в створ: 5-3; Голы: 0-0; Вбрасывания: 11-7; Блокированные броски: 7-3; Силовые приемы: 12-5; Штраф: 0-2.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин - Ответная атака от челябинцев. После броска Йонас Энлунда шайба попадает в ногу защитника «Северстали» Васильева, он смог покинуть поле только при помощи партнера по команде и врача. На последних секундах ошибается в передаче игрок «Трактора», и Зак Бойчук бросал по воротам, но шайба ушла выше ворот.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин - Бросок и попытка добивания с лету от игроков «Северстали», но не попадают череповчане по шайбе. Сейчас хозяева смотрятся активнее.

18 мин - Тридчиков доставляет шайбу в зону, где ее накрывает ловушкой Доминик Фурх. После вбрасывания череповчане выбрасывают шайбу из своей зоны, заставляя игроков «Трактора» вновь начать атаку.

17 мин - «Трактор» с шайбой, начинает собственную атаку, но активный прессинг череповчан и челябинцы теряют шайбу и вынуждены снова начинать атаку.

16 мин - Ошибка Ника Бейлена, и чуть не открывают хозяева счет, но удалось игрокам «Трактора» отбиться.

15 мин - Продолжается осторожный хоккей со стороны обеих команд. И «Северсталь» и «Трактор» больше предпочитают защиту атаке, из-за чего минимум опасных моментов в игре.

14 мин - Мощнейший бросок Дениса Куляша приходится прямо в щитки Василия Демченко.

13 мин - Попытка броска в исполнении Семена Кокуева заблокирована защитником «Северстали». После борьбы вблизи пятачка Фурха шайба достается череповчанам, сейчас они пытаются организовать свою атаку.

12 мин - И вновь, игроки «Трактора» начинают атаку, но перехватывают ее хозяева.

11 мин - Челябинцы с шайбой вошли в зону хозяев, но тут же она досталась игрокам «Северстали». Однако не удалась череповчанам атака, сейчас с шайбой челябинцы.Бросок Желдакова, Фурх отбивает.

10 мин - Антон Глинкин обыграл защитника «Северстали», отдавал на свободный угол, но Фурх нейтрализовал угрозу. Сейчас с шайбой череповчане, но судья фиксирует проброс после неточной передачи в зону гостей.

9 мин - Составы выровнялись и игра снова стала такой же, как и до удаления. Минимум опасных моментов и с той и с другой стороны, можно сказать, что команды до сих пор присматриваются друг у другу.

«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

8 мин - Бросок Максима Рыбина, шайба после отскока от клюшки игрока челябинцев летит выше. «Трактор», тем временем, играет в полном составе.

7 мин - Максим Рыбин выходил к воротам Демченко, но Александр Рыбаков нейтрализовал опасность у своих ворот. Затем Юрий Трубачей бросал по воротам, Демченко в игре.

6 мин - Первое большинство в матче заработали хозяева. Они же сейчас пытаются войти в зону «Трактора», но челябинцы не дают этого сделать.



УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой на 2 минуты удален Марсель Шолохов, команда «Трактор».

5 мин - Начинают атаку игроки «Северстали». Вброс шайбы в зону, Исаев на подборе, после чего «Трактор» начинает свою атаку, в ходе которой челябинский игрок нарушает правила.

4 мин - «Трактор» попытался организовать позиционную атаку, но шайба вновь перешла к череповчанам. Пока что команды изучают друг-друга и не идут с шашками наголо.

3 мин - Челябинцы в атаке, бросок по воротам Фурха, чешский вратарь отбивает. Пока что обе команды играют осторожно. В ответной атаке игроки «Северстали» делали наброски на ворота Демченко, и шайба вновь вышла за пределы поля.

2 мин - Шайба переходит от команды к команде, пока что без бросков в створ. Покидает она пределы площадки, вбрасывание в средней зоне, после которого «Трактор» завладевает шайбой, но она вновь покидает пределы игровой площадки.

1 мин - Челябинцы завладели шайбой. Борьба за бортом Доминика Фурха, после которой шайба переходит к череповчанам. Максим Рыбин бросал по воротам, снаряд идет мимо.

1 мин - Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Северстали». Матч начался.

МАТЧ НАЧАЛСЯ.

Совсем немного осталось до начала встречи. Команды выходят на лед, сейчас прозвучит гимн России.



Уже известны составы команд на сегодняшний матч. Отметим, что место в воротах челябинцев сегодня занял Василий Демченко. Также стоит отметить тот факт, что в составе «Трактора» сегодня нет Александра Бергстрема. Вместо него на поле выйдет Александр Тридчиков, а позицию 13-го форварда займет Сергей Сентюрин. У череповчан все изменения коснулись третьей и четвертой пятерок. В третьем звене вместо Макара Хабарова на лед выйдет Вадим Кудако, а в четвертом игровом сочетании Иван Захарчук заменил Олега Яшина.





Добрый вечер, уважаемые читатели 1obl.ru! Сегодня, 23-го октября, челябинский «Трактор» начинает третью выездную серию матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Первая остановка - в Череповце, где «черно-белые» встретятся с местной «Северсталью». Перед началом встречи отметим, что череповчане находятся не в лучшей форме. «Северсталь» проиграла три последних игры. Однако, несмотря на неудовлетворительный результат, «Северсталь» дала бой «Металлургу», уступив магнитогорцам только в овертайме. А вот челябинские болельщики могут быть довольны завершившейся домашней серией, в последнем матче которой удалось обыграть грозный «Авангард».

