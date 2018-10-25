/ Челябинский «Трактор» отправился в Ярославль

«Черно-белые» продолжает серию выездных матчей.

После поражение от хоккеистов череповецкой «Северстали», «Трактор» отправился в Ярославль, где сыграет с местным «Локомотивом». Данный матч станет вторым в трехматчевой выездной серии челябинцев.

Сейчас челябинская команда занимает 10 место в турнирной таблице восточной конференции КХЛ. Подопечные Алексея Тертышного неравномерно проводят последние игры. Челябинцы уверенно провели домашнюю серию, но на этом выезде пока не смогли забить ни одного гола в ворота соперника. На данный момент в активе «Трактора» 18 очков в 20 играх.

«Локомотив» же является одним из лидеров Западной конференции КХЛ. Ярославские хоккеисты в последнем матче обыграли магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3, и в последних пяти матчах проиграли лишь лидеру КХЛ — «Автомобилисту» из Екатеринбурга.

Встреча состоится сегодня, 25 октября, на «Арене-2000» в Ярославле. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ, сайте 1obl.tv и 1obl.ru.