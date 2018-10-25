/ КХЛ. «Трактор» в гостях у «Локомотива»

Челябинцы продолжает выездную серию матчей.

1:0

КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, следующий матч челябинские хоккеисты проведут в субботу, 27 октября, в Нижнекамск, против «Нефтехимика». Ну а на сегодня у нас все, спасибо, что смотрели этот матч вместе с нами!

Это был непростой матч для обеих команд, много борьбы у бортов, игры в средней зоне и обоюдоострые атаки, именно такой была встреча «Локомотива» и «Трактора». Победил тот, кто перетерпел соперника, и сегодня это оказались ярославские хоккеисты. Лучшими игроками матча признаны: Петри Контиола у «Локомотива» и Александр Судницин у «Трактора».

Статистика матча: Броски: 70-41; Броски в створ: 35-19; Голы: 1-0; Вбрасывания: 42-17; Блокированные броски: 10-18; Силовые приемы: 20-22; Штраф: 8-10.



Статистика овертайма: Броски: 3-1; Броски в створ: 2-1; Голы: 1-0; Вбрасывания: 3-1; Блокированные броски: 0-0; Силовые приемы: 0-0; Штраф: 0-2.



ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Петри Контиола, команда «Локомотив».

63 мин - Попытка броска от игроков «Локо», шайба попадает в челябинского хоккеиста, после чего выходит из зоны. Далее, бросок Петри Контиолы летит мимо, но вторым броском финский легионер «Локомотива» ставит точку в матче.

62 мин - Игра 4 на 3. Только расставились хозяева в зоне, но судья зафиксировал игру в площади ворот и вынес шайбу в среднюю. Бросок Андрея Локтионова не стал проблемой для Судницина. Шайба ушла за пределы площадки, вбрасывание в зоне гостей.



УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Александр Судницин, команда «Трактор». Штраф отбывает Виталий Кравцов.

61 мин - Стартовое вбрасывание овертайма за игроками «Трактора». Тут же челябинцы разгоняют атаку и входят в зону хозяев. Полыгалов бросал по воротам, Салак надежен. В ответ, Петри Контиола обыграл защитники, не смог забить, но заработал удаление.

НАЧАЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

Статистика 3-го периода: Броски: 21-13; Броски в створ: 11-6; Голы: 0-0; Вбрасывания: 11-3; Блокированные броски: 3-4; Силовые приемы: 5-8; Штраф: 4-0.



КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин - После тайм-аута ярославцы выигрывают вбрасывание, Петри Контиола бросает, но шайба идет мимо. Дальше, ярославцы, что называется «с мясом» пытаются затолкать снаряд за спину Судницину, но вратарь «Трактора» накрывает шайбу.



«ЛОКОМОТИВ» БЕРЕТ ТАЙМ-АУТ

60 мин - Челябинцы с шайбой, но не смогли игроки «Трактора» начать атаку. В ответ, Стефан Кронвалл из-за угла бросал по воротам Судницина, челябинский вратарь в игре. Тем временем, Дмитрий Квартальнов взял тайм-аут.

59 мин - Игра постепенно движется к дополнительному времени. Бросок от синей линии от игроков «Локомотива», шайба попадает в Судницина.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин - Ярославцы в атаке. Козун набрасывал на ворота, Кутузов совсем чуть-чуть не дотянулся до шайбы. Затем Контиола зашел с шайбой в зону, но ничего не смогли сделать ярославцы.

57 мин - Бросок от ярославцев, шайба пошла мимо. Тут же отвечает игрок челябинцев, шайба так же не хочет идти в ворота.

56 мин - Челябинцы с шайбой в зоне ярославцев. Кравцов обыгрывает Осипова, но не выехал на ворота, и вновь, началась борьба у бортов.

55 мин - Контиола перехватывает шайбу, но не удалось хозяевам зацепиться в зоне гостей. Далее шайба переходит к игрокам «Трактора».

54 мин - Борьба за воротами. Сейчас челябинцы больше времени проводят с шайбой, заставляя хозяев играть в обороне. Бросок Бородкина, Салак на месте, затем добивание, но слишко много хоккеистов у ворот Салака.

«ЛОКОМТИВ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

53 мин - Снова в зоне атаки челябинцы. Кравцов на добивании, но шайба идет мимо.

52 мин - Челябинцы в атаке. Расставляются они по зоне атаки. Бросок от синей линии заблокирован хоккеистами хозяев, после чего Андрей Локтионов выбрасывает шайбу.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты удален Денис Алексеев, команда «Локомотив».

51 мин - Серия опасных бросков от хозяев. Прижаты сейчас хоккеисты «Трактора» к собственным воротам, но удается им отбиться. Далее следует пас на Алексея Петрова, он прицельно бросает, но Картаев принимает удар на себя. Далее следует еще одно удаление хозяев.

50 мин - Не удалось челябинцам реализовать большинство.

«ЛОКОМОТИВ» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

49 мин - Не удается челябинцам начать организованную атаку с первых секунд. Очень уверенно обороняются ярославцы. Никита Никитин бросал от синей линии, но Александр Салак эффектным движением забрал шайбу в свою ловушку.



УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Брендан Козун, команда «Локомотив».

48 мин - Снова борьба у борта Судницина, после которой шайба идет на проброс. После остановки игры, удалось челябинцам заработать удаление.

47 мин - «Локомотив» в зоне атаки. Степан Санников накручивал нескольких игроков челябинской команды у борта, но до броска пока что дело не дошло.

46 мин - Минимум опасных моментов, но много борьбы показывают обе команды в третьем периоде.

45 мин - Ярославцы в атаке. Борьба идет за воротами Судницина, затем шайба выходит на синюю линию, откуда следует неточный бросок.





44 мин - Вновь шайба у игроков «Трактора».Попытались они войти в зону хозяев, но не позволили игроки «Локо» этого сделать.

43 мин - Челябинцы с шайбой. Лапенков входит в зону и сразу же наносит бросок по воротам Салака, чешский голкипер на месте. После вбрасывания, Губарев, насел на Ковалева, и заставил соперника ошибиться, однако шайба все же перешла к игрокам хозяйской команды.

42 мин - Челябинцы в атаке. Борьба за воротами Салака, после которой шайба достается хозяевам. «Локомотив» провел атаку, но выбросили шайбу на проброс игроки челябинцев. После вбрасывания, челябинские игроки вывели шайбу из своей зоны и поехали на смену.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

41 мин - Стартовое вбрасывание за игроками «Локомотива». Третий период начался.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика 2-го периода: Броски: 27-12; Броски в створ: 14-3; Голы: 0-0; Вбрасывания: 16-6; Блокированные броски: 3-8; Силовые приемы: 6-7; Штраф: 0-8.



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин - Отбрасывается «Трактор», не давая ярославцем забросить шайбу в большинстве.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

УДАЛЕНИЕ. За толчок соперника клюшкой, на 2 минуты удален Александр Тридчиков, команда «Трактор»

39 мин - Бросок Кутузова отбит Суднициным без особых проблем. Однако продолжается атака хозяев. Несколько выходов к воротам Судницина, но все еще надежен вратарь «Трактора». Но нарушает правила в средней зоне Александр Тридчиков.

38 мин - Ответ «Трактора». Наброс от Никиты Никитина, шайба летит миом ворот, отскакивает от лицевого борта, после чего Салак фиксирует ее ловушкой.

37 мин - Расставились ярославцы в зоне гостей и проводят позиционную атаку. Не без труда Игорь Исаев выбрасывает шайбу из зоны.

36 мин - Атака челябинцев. Тридчиков пытался бросить из под Егора Аверина, но не получилось у форварда челябинцев этого сделать. Затем, игрок «Локомотива» Алексеев бросал в ответ, отбивается «Трактор».

35 мин - Вбрасывание у ворот Судницина выиграли гости, но перехватывают шайбу хозяева. Серия опасных атак «Локомотива», однако Александр Судницин бесстрашно обороняет свои владения.

«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

34 мин - Проход Степана Санникова в зону челябинцев и хозяева некоторое время провели в атаке, но безуспешно. Однако, Даниил Апальков, получил шайбу на пятачке, решил с разворотом переиграть Судницина, но Александр положил клюшку на лед и перехватил игровой снаряд.





33 мин - Бросок Осипова ломает клюшку игроку челябинцев. Два броска от Козуна, с которыми справляется Судницин. Тем временем, четвертый полевой игрок «Трактора» появился на льду.

УДАЛЕНИЕ. За нарушение численного состава малым скамеечным штрафом наказана команда «Трактор».

32 мин - В позиционной атаке хозяева. Шайба ходит по зоне «Локомотива», но нет броска по воротам.

УДАЛЕНИЕ. За атаку соперника не владеющего шайбой удален Александр Тридчиков, команда «Трактор».

31 мин - Продолжается прессинг от челябинцев, но удаление фиксирует главный арбитр.

30 мин - Попытались начать атаку хозяева, но были остановлены в средней. На данный момент гости больше атакуют, «Локомотив» вынужден обороняться.

29 мин - Теперь в атаке «Трактор». Наброс на ворота Салака, шайба не прижата и не без труда игроки хозяев выводят ее оттуда. Только с помощью пробросать игроки «Локомотива» останавливают встречу.

28 мин - Попытка атаки от челябинцев, шайба прикатилась к Александру Салаку, он прижал ее ловушкой. Вбрасывание в зоне «Локомотива», после которого Елесин вбрасывает шайбу в зону гостей, но нет продолжения у этой атаки.





27 мин - Пытались челябинцы начать атаку, но ярославцы быстро перехватили шайбу. Сейчас игра проходит в зоне гостей.

26 мин - Челябинцы выиграли борьбу у борта и перевели игру в зону ярославцев, где хозяева быстро забрали ее себе.

«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

25 мин - Продолжается атака хозяев. Санников с шайбой за воротами, пас на синюю, бросок Шафикова, шайба летит мимо, после чего челябинцы выбрасывают ее из зоны.

24 мин - Первое большинство хозяев в этом матче.Ярославцам не с первой попытки удается встать в зоне гостей, однако провели хозяева опасный бросок, и вторым темпом бросал Петри Контиола, на месте Судницин.

УДАЛЕНИЕ. За толчок соперника клюшкой на 2 минуты удален Александр Рыбаков, команда «Трактор».

23 мин - Хозяева в атаке. Юртайкин, переиграл защитника, но не нашлось варианта для продолжения атаки. В итоге, Никита Хлыстов вынес шайбу из собственной зоны. В следующей атаке, Александр Рыбаков нарушает правила.

22 мин - Бросает Райан Стоа, Салак отбивает. Игроки «Локомотива» пытались начать атаку, но оффсайд фиксируют судьи.

21 мин - «Трактор» в зоне ярославцев. Шаров боролся на пятачке Салака, но не дали ему бросить. В ответ, Картаев с правого фланга бросил по воротам, Судницин в игре.

21 мин - Стартовое вбрасывание выигрывает «Локомотива».

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 19-15; Броски в створ: 8-9; Голы: 0-0; Вбрасывания: 12-7; Блокированные броски: 4-6; Силовые приемы: 9-7; Штраф: 4-0.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин - Хозяева с шайбой. Бросок по воротам Судницина из средней зоны, челябинский вратарь отбивает ее и начинает новую атаку, по итогам которой Кравцов наносил ответный бросок, но на месте Александр Салак. Ответ «Локомотива». Бросок игрока ярославцев, Судницин в игре. Еще несколько неприятных моментов для Судницина, с которыми он успешно справляется.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин - «Трактор» начинает атаку. Бейлен, отправил шайбу в зону хозяев, но там ее остановил Салак. После броска игрока «Локомотива» шайба пересекает несколько линий, судья зафиксировал проброс.

18 мин - После смены составов ярославцы начали сдоб атаку. Высокий бросок Елесина, шайба летит высоко, но мимо ворот, где ее подбирает игрок «Трактора» и отправляет шайбу на проброс.

17 мин - Ответ «Локомотива» последовал тут же. Петри Контиола отдавал поперечный пас на Брендон Козуна, но Артем Бородки положил клюшку на лед и остановил грозный пас финского игрока.

«ЛОКОМОТИВ» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

16 мин - Глинкин, отдавал передачу на Райана Стоа, но шайба ушла в угол, откуда ее отправили на пятачок, но не случилось опасного момента.

15 мин - Второе большинство челябинцев за матч. «Трактор» расположился в зоне хозяев, после чего Ник Бейлен бросал по воротам Салака, но неприступен вратарь ярославцев. Далее, игроки «Трактора» несколько секунд не могли войти в зону хозяев.





УДАЛЕНИЕ. За нарушение численного состава малым штрафом наказана команда «Локомотив».

14 мин - Коваленко бросал по воротам Судницина, но не смог молодой игрок распечатать ворота челябинцев. В ответ Виталий Кравцов просочился между защитниками «Локо», но не хватило ему пространства для броска. Тем временем рефери фиксирует нарушение численного состава у хозяев площадки.

13 мин - Наброс Стефана Кронваля нейтрализован игроками «Трактора». Сейчас челябинцы проводят свою атаку. Шайба в зоне ярославцев.

12 мин - Проводит свою атаку челябинская команда. Бросок Никиты Хлыстов по воротам, шайба после рикошета уходит за ворота Салака. Далее идет борьба в средней зоне, после которой шайба достается игрокам ярославской команды.

11 мин - Бросок по воротам Судницина, шайба идет в угол. Ответ от Райана Стоа, но Александр Салак отбивает шайбу щитком.

10 мин - Тем не менее, «Локомотив» снова в зоне гостей. Борьба в углах, после которой шайба опять выходит из гостевой зоны в среднюю.

9 мин - Игра в зоне «Трактора». Бросок от синей линии. Судницин на месте. Игра остановлена на коммерческую паузу. После перерыва, ярославские хоккеисты завладели шайбой и организовали позиционную атаку, но неточный пас, и «Трактор» убежал в контратаку, которая не принесла успеха.





8 мин - Ответ «Локомотива». Юртайкин бросал в сторону ворот Судницина, шайба пошла выше.Хоккеисты «Трактора» вывели шайбу из зоны, но судья зафиксировал проброс.

7 мин - Ярославские хоккеисты вынуждены больше обороняться. «Траткор» не создает много опасных моментов, но больше владеет шайбой, заставляя нервничать как ярославских болельщиков, так и хоккеистов.

6 мин - Челябинцы в атаке. Наброс на ворота Салака, но не спит чешский вратарь.

5 мин - За первые несколько минут обе команды создали несколько неприятных моментов. Сейчас игра проходит в зоне «Трактора», Картаев выкатывался на пятак челябинцев, Судницин в игре.

4 мин- Не удалось челябинцам распечатать ворота Александра Салака. После выхода Аверина на лед, ярославцы провели атаку. Рафиков бросал по воротам Судницина, вратарь челябинцев на месте.

«ЛОКОМОТИВ» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

3 мин - Расположились челябинцы в зоне хозяев. Несколько передач, но игрокам «Локомотива» удается выбросить шайбу из зоны. Однако сейчас челябинцы в зоне хозяев. Небольшая толкучка у ворот Салака, чешский голкипер не прижимает шайбу, но судья решил остановить встречу.

УДАЛЕНИЕ. За выброс шайбы на 2 минуты наказан Николай Аверин, команда «Локомотив».

2 мин - В ответной атаке Райан Стоа отправлял игровой снаряд на пятак Александра Салака, вратарь хозяев прижимает шайбу ловушкой. После вбрасывания шайба, от игрока ярославцев, без рикошета отправляется за пределы площадки, «Трактор» получает первое большинство.





1 мин - Челябинцы попытались сходу начать атаку, но игроки «Локомотива» перехватили шайбу, после чего Разиков бросал по воротам, но шайба пошла мимо.

1 мин - Стартовое вбрасывание. Шайбой завладевают игроки «Трактора».

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

МАТЧ НАЧАЛСЯ.

Команды выходят на лед. Сейчас прозвучит гимн России, после которого и начнется встреча.

А вот и составы команд на сегодняшнюю игру. У «Трактора» место в воротах на старте встречи займет Александр Судницин. Также стоит напомнить, что Пол Щехура и Евгений Рясенский покинули расположение «черно-белых» и вернулись в Челябинск для прохождения медосмотра. Но есть и хорошие новости: сегодня стало известно, что Артем Пеньковский покинул госпиталь Владивостока и направился в южноуральскую столицу, где продолжит лечение от страшной травмы, полученной в матче с «Адмиралом».

У «Локомотива» в первую очередь стоит отметить легионеров. Брэндон Козун, в прошлом матче с «Магниткой» оформил дубль. Петри Контиола хорошо знаком челябинским болельщикам по выступлениям за «Трактор». Ну и конечно же Андрей Локтионов, лучший игрок ярославской команды по набранным очкам в этом сезоне и один из лучших игроков по показателю полезности.





Добрый вечер, уважаемые читатели 1obl.ru! Сегодня, 25 октября, челябинский «Трактор» продолжает серию выездных матчей. После неутешительного матча в Череповце, команда Алексея Тертышного отправилась в Ярославль, где сыграет с одним из лидеров Западной конференции КХЛ - ярославским «Локомотивом». Накануне ярославский «Бронепоезд» справился с магнитогорским «Металлургом», но удастся ли команде Дмитрия Квартального справится с челябинцами? Узнаем сегодня, в 21:00.